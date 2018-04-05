〈Q2產業景氣展望〉紙漿價盤堅 造紙相關廠營運動能有撐

國際漿價受中國及印度等新興市場衛生紙需求暢旺等因素影響，預期第二季價格仍會盤堅上漲，此舉對華紙 (1905-TW) 有利，不過，永豐餘 (1907-TW) 無法取得低價廢紙，預期毛利不易成長，而正隆 (1904-TW) 先前處分子公司 Ever Onward 及香港中隆、上海中隆紙業股權，可望挹注每股盈餘約 2.15 元，預期上半年將完成入帳認列，今年獲利表現看俏。

國際紙漿去年第四季上漲至 760 美元，光是一季就大漲 11.76%，今年第一季紙漿價格維持在 760 美元，但是華紙發言人陳瑞和預估，預期 4 月短纖紙漿每噸將再上漲 20-30 美元，4、5 月再漲一波的話，將逼近 2011 年智利強震時創下的近年高點。

陳瑞和表示，紙漿上漲原因包括：一、中國及印度等新興市場的衛生紙需求暢旺；二、化纖用溶解漿需求強勁，供給端亦有環保稽查趨嚴而使得紙漿開工受限；三、南美兩家紙漿廠整併，整體供給量受限，受這 3 大因素影響，進而推動國際紙漿價格上揚，預期第二季價格仍會盤堅上漲。

華紙去年第四季營收 61.6 億元，季增 8.4%，年增 6%，單季營收創歷史新高，營收成長主要受惠傳統旺季需求以及漿價急漲。且因仍有低價原料庫存，故毛利率提升至 11.1%；稅後純益 1.5 億元，年減 2.9%，每股稅後純益 0.14 元，獲利小幅衰退。

特紙產品占華紙營收約四成，由於特紙原料為長纖漿，且特紙產品為合約價，約一季至半年調整一次價格；長纖漿價逾去年第四季急漲使得特紙毛利降低，但是，陳瑞和表示，今年第二季起將陸續調整，毛利將逐步改善，法人預估，華紙今年第一季營收 56.5 億元，季減 7.4%，但是可望年增 1.9%，預估 EPS 0.12 元。

元富投顧表示，預期未來紙漿供需仍緊，漿價有機會進一步上漲；特紙毛利將逐步改善；預估華紙今年年營收會優於去年，對華紙評等由中立轉買進，目標價 14 元。

永豐餘部分，發言人殷國堂表示，去年第四季營收、毛利部分符合預期，營收成長主要受惠國際漿價上漲、工紙需求良好、報價受廢紙推升影響，尤其以子公司華紙部分對營收成長貢獻最為 顯著。

永豐餘表示，受中國政府禁廢令影響，價格較低的進口廢紙取得不易，預期到今年第三季以前，都無法取得低價廢紙的進口許可；加上消費品部分受市場價格競爭壓力甚大。

受此影響，元富投顧預期，永豐餘毛利提升不易，永豐餘目前評價約 0.6 倍淨值，評等中立，目標價 14 元。

此外，廢紙報價則居高不下，加上中國控管洞庭湖區域產能，預計三年內全區退出造紙產能，推估影響中國產量約 4%-5%，整體產業體質將趨向供需平衡，旺季吃緊的情況將較過往明顯，推估廢紙進入旺季，利差可望擴大，有利工紙廠商。

正隆部分，發言人何台桹表示，公司近年在中國採取精實發展策略，透過持續整合發揮營運最大效益，並將投資發展重心移往越南，斥資 2.4 億美元的平陽造紙廠，首期工程規畫 30 萬噸工紙產能，預計今年 6 月試車投產。未來將持續增加紙器廠投資、擴大包裝紙器市占，朝成為越南紙器廠龍頭目標邁進。

何台桹進一步表示，正隆先前處分子公司 Ever Onward 及香港中隆、上海中隆紙業股權，預估可認列處分利益約人民幣 5.2 億元（約新台幣 23.87 億元），以目前股本近 110.83 億元估算，可望挹注每股盈餘約 2.15 元，預期上半年完成入帳認列，今年獲利表現看俏。