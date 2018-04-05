台開看好雲端運算及物聯網擴大應用 將提供獎學金赴日進修

台開集團 (2841-TW) 今 (5) 日在日本東京宣布，台開集團與全球物聯網之父坂村健雙方共同合作，更進一步合作在台灣建立物聯網 TRON 運算系統中心，以其核心技術建立無所不在 (Ubiquitous) 的運算，讓台灣從智慧家庭到智慧城市，進而成為 IoT 物聯網、雲端運算的新中心。

TRON (The Real-time Operating system Nucleus) 電腦運算系統，為可結合物聯網運算系統，邱復生與坂村健相識近 40 年，除 10 年前已和坂村健合作設計在花蓮的日出山莊等建案開發物聯網應用的 U-Home 之外，未來並將合作開發運用物聯網科技在 U-Area、U-City(智慧城市) 上，台開集團未來並將以提供獎學金方式，鼓勵種子員工與智慧 IoT 人才到日本東洋大學 INIAD 學院進修，培訓培育雲端運算及物聯網人才。

東洋大學 INIAD 學院學部長坂村健。(鉅亨網記者張欽發攝)

東洋大學 INIAD 學院為坂村健去年 4 月創立，台開集團並致贈來自花蓮重達 3 公噸墨玉石，作為 INIAD 學院成立誌慶，今天下午並舉行揭石儀式。此一墨玉石並由台開董事長邱復生親題「無為」兩字，委由客家名作家黃鼎松協助雕刻完成，未來將成東洋大學的大門口的重要標誌。

去年成立的東洋大學 INIAD 學院現有 400 名學生，邱復生今天說，「無為」兩字為勉勵中日兩國學子未來人類的目標就如同老子主張無為的「虛實整合」，IoT 不是狹義的訊息，是包括運算與網路的連結，就是物聯網、AI 的整合，同時進行無所不在的運算，真的做到無為而無所不為，對世界做出具體貢獻。

台開表示，感謝坂村博士這 10 年來給台開的技術協助與指導，協助台開在築空間規劃智慧示範導覽，並規劃第一代 U-Home 智慧宅到領先全球在花蓮洄瀾灣園區之第四代 U-Home 智慧住宅，逐步發展成智慧社區到智慧城市，進而讓花蓮與台灣連接國際智慧城。台開與坂村博士合作之各項智慧 IoT 物聯網技術，未來將與甫於台北結束之智慧城市展中的廠商合作，全面進入 AI、雲端運算、大數據等做為建立智慧城市、智慧觀光、智慧醫療、智慧社區等創新應用面的整合推動核心引擎。

台開董事長邱復生與該公司獨立董事李鴻源包括此行也將參訪日本最好養老院 - 日本 Fuji Toranomon(富士虎之門) 集團在日本靜岡縣富士山下的養老院，作為台開集團規劃未來養生村的參考，靜岡縣富士山下之養生村，好山好水的好環境孕育好的養生村，台開認為就如同台開花蓮洄瀾灣園區與新埔雲夢山丘等也將推出台灣最多退休養生宅，此行參訪富士虎之門集團所屬日本最好的養老院，未來可望與該集團合作，引進相關運營概念與環境設施規劃設計參考。