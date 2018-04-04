〈春假遊玩省荷包〉油價狂漲 善用加油卡省油資 有兩大挑卡原則

清明五天連假南來北往出遊去，隨著國際油價上漲，國內汽油每公升價格也上揚，台塑與中油於 4 月 2 日再漲油價，以 98 無鉛汽油為例，每公升來到 30.3 元，已連續兩周看到 3 字頭，面對油價節節攀高，春假要出遊的民眾其實可以善用加油卡省油資，而挑選信用卡有兩大挑卡原則。

民眾善用銀行所提供的加油折扣或是加油回饋金，就能讓加油這項必要開銷更精省。但是要如何透過信用卡為日常支出賺取回饋，Money101.com.tw 金融產品比較網建議兩大挑卡原則。

首先，消費者若有「指定」加油站品牌，可以申辦加油業者與銀行發行的聯名卡。

目前加油聯名卡有中油與中信發行的「中信中油 VIP 感應聯名卡」、台塑與國泰發行的「國泰台塑聯名卡」、全國加油站與聯邦發行的「聯邦全國加油聯名卡」、山隆加油站與玉山發行的「玉山山隆優油卡」等 4 張信用卡。

在首刷禮部分，「中信中油 VIP 感應聯名卡」提供新戶核卡 60 內到中油累積加油達 888 元，就享 500 元加油金回饋；「國泰台塑聯名卡」於核卡後 30 天內，任刷一筆即可獲贈 300 元加油金，選用 JCB 卡別再加贈 50 元加油金。

「聯邦全國加油聯名卡」於核卡後單筆加油達 58 元，就可以享有 600 元油品贈品券或是登錄後六個月享自助加油每公升降 3 元，不限次數；「玉山山隆優油卡」於核卡 90 天內單筆加油達 300 元，當期回饋 300 元刷卡金。

在加油折扣部分，「中信中油 VIP 感應聯名卡」當單次加油滿 50 元，汽油每 1 元可累積 1 點，每 5,000 點可折抵 25 元加油金，相當於 0.5% 的回饋率；「國泰台塑聯名卡」自助加油，天天每公升降 1.2 元，搭配加油金可再降 1 元，一公升最高可以降 2.2 元，再享 0.5% 加油金回饋。

「聯邦全國加油聯名卡」天天享自助加油每公升降 1.3 元、人工加油每公升降 1 元，每逢周二自助加油每公升降 1.8 元、人工加油每公升降 1.2 元；「玉山山隆優油卡」天天享自助加油每公升降 2.2 元、人工加油每公升降 1.6 元。

其次，民眾若沒有「指定」加油站品牌，那麼選擇性就更大。Money101.com.tw 整理歸納，目前加油刷卡的回饋模式大致分為「現金 (加油金或刷卡金) 或點數回饋」、以及「每公升降價」兩大類。

「現金 (加油金或刷卡金) 或點數回饋」就是以該張信用卡在特定加油站刷卡消費，即享有一定比例的現金、刷卡金或點數回饋，列帳於下期帳單，作為往後加油消費或一般消費折抵之用；而「每公升降價」就是只要以信用卡支付 (特定加油站) 油資，依不同的信用卡，每公升能降 0.3 元到 3 元不等。

那當持卡人有兩張信用卡，A 卡提供加油享 0.5% 現金回饋與 B 卡提供加油每公升降 1.5 元，該如何比較出誰最優惠呢？Money101.com.tw 建議換算成統一的「回饋率」來比較。以 98 無鉛汽油為例，每公升 30.3 元，刷 B 卡每公升降 1.5 元，相當於有 4.95% 的回折扣 (1.5 元 ÷30.3=4.95%)，自然比 0.5% 現金回饋的 A 卡要來的划算。