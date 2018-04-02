壓力如山大 特斯拉正在力拚Model 3交貨

經歷了公司將近 15 年歷史上堪稱最難熬的幾周後，伴隨壓力的日益加劇，特斯拉背水一戰趕工交付了一批對其事業至關重要的 Model 3 轎車，以期能讓即將向已經坐立不安的投資者發布的數字能顯得好看一些。

隨著一個季度即將於幾個小時後畫上句號，周六晚上，特斯拉位於加州弗裡蒙特的交付中心擠滿了人，室外場地上擺上了紅色的長沙發和白色的高腳桌，一位音樂 DJ 在播放著音樂，旁邊還有一輛售賣越南食品的貨車。而隱藏在這一幕熱鬧場景背後的是，一家苦苦尋求如何實現汽車量產的公司在懇請工人們開足馬力，以使生產跟上訂單腳步，並讓對公司持懷疑態度的人閉上嘴巴。

黑：Model 3 每季交付量 粉：Model X 每季交付量 藍：Model S 每季交付量 圖片來源：Bloomberg

上周過後，懷疑論者的調門越來越高了。年內第二起車禍讓這家由馬斯克掛帥的電動車製造商引起了監管機構的格外關注，因為這起事故涉及到了特斯拉汽車所配備的 Autopilot 駕駛員輔助系統，這也是牽涉該系統的最新一起致命撞車事故。穆迪進一步下調了該公司的信用評級使之更深地陷入垃圾級，理由除了生產上的問題外，還有公司債務的日益增加，這種狀況可能會迫使該公司在短期內為避免資金枯竭而籌集超過 20 億美元的資金。

「特斯拉在考驗我們的耐心，」一直看好特斯拉的風險投資公司 Loup Ventures 的主理合伙人 Gene Munster 在一份報告中說。此前特斯拉宣布必須對 Model S 車型動力轉向上存在的一個問題加以修復。「今晚我們聽到召回的消息時，我們問自己，我們還要繼續相信特斯拉嗎？」

冒著讓人感覺他全不顧及投資者憂慮的風險，現年 46 歲的馬斯克 4 月 1 日愚人節當天連連發推，開玩笑說特斯拉已經破產了。這位特斯拉執行長最初在 2016 年 3 月 31 日發布了 Model 3 車型，但公司生產上出現的一系列問題使得成千上萬已經交了 1,000 美元訂金的消費者直到今天還在苦苦等待拿到他們的新車。