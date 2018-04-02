中國對美128項商品加徵關稅 道瓊期指一度跌近百點

中國宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類、共 128 項進口商品，加徵關稅；貿易戰緊張情勢升溫，週一 (2 日) 美股盤前交易中，指數期貨走跌，道瓊期指一度下跌近 100 點。

根據 CNBC 報導，美東時間週一凌晨 3 點 45 分，道瓊期指一度下跌近 100 點，標普 500、那斯達克期指，也都走跌。

台北時間週一下午 4 點 45 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 81 點 (0.34%)，標普 500 期指下跌 0.29%，那斯達克期指下跌 0.65%。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國財政部於 4 月 1 日晚間，透過新聞稿宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類、共 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

亞股方面，週一日經 225 指數收跌 65.72 點 (0.31%)，台股收跌 31.22 點 (0.29%)；歐股方面，由於正值復活節假期，處於休市狀態。

經濟數據方面，美東時間上午 9 點 45 分，將發布美國 3 月份製造業 PMI 指數。