今年1-2月期開出15張千萬發票 9張200萬特獎發票

財政部今 (2) 日下午將公布統一發票中獎清冊，根據初步統計，今 (2018) 年 1、2 月期的統一發票共開出 15 張千萬特別獎發票，以及 9 張 200 萬元發票，民眾自 4 月 6 日起就可領獎，期限至 7 月 5 日截止。

今年 1、2 月期統一發票，獎金 1000 萬元的特別獎中獎號碼為 21735266；獎金 200 萬元的特獎中獎號碼為 91874254；3 組頭獎的中獎號碼分別為 56065209、05739340、69001612；增開 2 組獎金 200 元的六獎，中獎號碼為 591、342。

根據各超商自行公布的中獎訊息中，15 張千萬中獎發票，有 3 張開在統一超商，包括在新北市板橋區國庭門市開出的 19 元零食發票，高雄市左營區速鐵門市開出的 25 元鮮食發票，以及彰化縣員林市員家門市開出的 58 元鮮食類商品發票。

至於全家超商也開出 1 張千萬元，地點在中壢日月光店，中獎發票消費金額為 128 元，由於此全家超商位在日月光中壢分公司 8 樓，大樓設有門禁管制，估計幸運得主有極大可能為內部員工。

財政部也提醒，去年 11-12 月期千萬中獎發票仍有 2 張未領獎，有 1 張是從台東縣大武鄉大竹村大竹路 6 號的全家超商開出，另 1 張在高雄市湖內區中山路 1 段上的台灣中油開出。