資本市場壓力山大 特斯拉加班加點追趕model 3生產目標

摘要：經歷了「倒霉的 3 月」之後，特斯拉將很快公布其 2018 第第一季產量數據，彭博的數據追蹤工具預計第一季 Model 3 產量將達到 9300 輛，這一數字比此前分析師預計的 8800 輛要漂亮。

特斯拉工程部資深副總裁 Doug Field 表示，上周有一部分特斯拉 Model S 等車型生產線的工人被調用到 Model 3 生產線，要「證明那些不懷好意的人都錯了」。但耐人尋味的是，Doug Field 一邊在強烈斥責做空者，另一方面自己卻在用減持特斯拉股票的方式來「支持」馬斯克。

一個季度已經完結，按照慣例，特斯拉幾天之內就會宣布其 2018 第第一季的產量等數據，掌握着特斯拉命運轉盤的 Model 3 交付量究竟如何，謎底即將揭曉。

在一系列負面新聞中，還是有一些令人振奮的消息。

據彭博社報導，彭博使用一項實驗工具追蹤 Model 3 產量，結果顯示，在剛剛過去的這一周內，該款車型的單周產量約為 1190 輛。該數據追蹤工具還預計今年第第一季該款車型的交付量為 9300 輛。這一數字比此前分析師普遍預計的 8800 輛要漂亮一些。

過去幾周內，特斯拉從 Model S 生產線上調用了一些工人來幫助 Model 3 的生產，因此後者產量也有所增長。

特斯拉工程部資深副總裁 Doug Field 催促工人們在保證安全的條件下每天增產 300 台汽車，以「證明那些不懷好意的人都錯了」。但耐人尋味的是，Doug Field 一邊在強烈斥責做空者，另一方面自己卻在用減持特斯拉股票的方式來「支持」馬斯克：

巴克萊分析師 Brian Johnson 是較為樂觀的代表，他此前在報告中警告過，要小心特斯拉的「假熊陷阱」，他估計 Model 3 的產量達到了 1500-1700 輛 / 周，「我們認為特斯拉在弗里蒙特工廠停工期儲備了一些電池，使其季度最後一周的 Model 3 產量有望提高，像這樣的股價殺跌不太可能持續，問題的關鍵在於特斯拉持續接近其產量目標的能力。」

致命事故 + 股債雙殺

屋漏偏逢連夜雨，3 月份可能是特斯拉成立至今最「倒霉」的一個月。連馬斯克自己也在 4 月 1 日發布愚人節推特稱特斯拉「破產」了。

在一輛特斯拉高速公路致命事故之後，特斯拉又遭遇了股債雙殺。其股價今年 3 月累計下跌 22%，成了一隻「熊股」。而在債券市場中，其債券評級也遭到下調，穆迪下調了特斯拉 2017 年 8 月發行的 18 億美元無擔保優先債權評級七檔，至 Caa1（之前為 B3），並將其前景從穩定轉向負面，理由是 Model 3 產量「嚴重不足」，公司財務緊張。

債務壓力與日俱增。2018 年下半年將有 2.3 億美元債務到期，2019 年還有 9.2 億債務到期。

Model 3 是特斯拉旗下首款平價電動車，特斯拉計劃靠 Model 3 以低價走量攻占中低端市場，進而實現盈利。Model 3 目前產量遲遲達不到目標，成了困擾特斯拉的最大問題。

雖然訂單數量已經超過 50 萬，但跟不上的產能使得該款車型的產量和交付量一直不及預期，5000 輛周產量目標的實現時間已多次推遲，從最初的去年 12 月推遲至今年 6 月。

目前特斯拉的目標是讓 Model 3 的產能在 3 月底前達到每周 2500 輛，在 6 月底進一步提升至每周 5000 輛。但從上述分析師預測和模型追蹤等數據來看，這個短期小目標也不太可能實現。

摩根士丹利分析師 Adam Jones 警告稱，這也許只是特斯拉股價「自由落體」的開始。股價下跌會有連鎖反應，對於一個需要外部融資來支持其戰略的公司來講，股價下跌容易形成惡性循環，導致股價波動性的進一步加劇。如果特斯拉想要以更好的估值來獲得融資，那麼必須要提高 Model 3 的產量。

特斯拉燒錢速度驚人，2017 年全年損失 20 億美元，去年融資之後已經燒掉 34 億美元的現金了，截至去年底，其賬上也就僅剩下 34 億美元的流動性。

Model 3 產量遲遲上不去的原因歸咎於馬斯克的「執念」——過分追求自動化，而這可能毀掉特斯拉。也就是說，馬斯克口中的為汽車行業帶來的創新和競爭優勢——特斯拉位於加州的 Fremont 工廠全部自動化——是特斯拉遲遲無法快速擴大產量的原因，自動化生產大大增加了汽車的生產成本。

『新聞來源／華爾街見聞』