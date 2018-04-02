【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆週六補班開市，台股收盤小漲

台股週六補上班開市，而前晚歐美股市假日休市，國際市場影響因素微小，加權指數收盤小漲逾 13 點。終場台指期上漲 8 點 (+0.07%)，正價差 6.51 點，電子期下跌 0.55 點 (-0.12%)，逆價差 0.12 點，金融期上漲 3.6 點 (+0.3%)，正價差 0.21 點，非金電期上漲 35 點 (+0.28%)，正價差 20.68 點。台指期上漲，正價差縮減，期貨多方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 867 口，淨空單部位 8533 口；投信淨空單減少 29 口，淨空單部位 32148 口；外資淨多單增加 19 口，淨多單部位 48786 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收小黑紡錘線，指數在均線糾結區狹幅整理，籌碼面部分，單日成交量能達 765 億元，外資上市現貨賣超金額約 0.65 億元，期貨未平倉淨多單 48786 口，外資現貨多單小幅減碼、期貨多單小幅加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.50 變動到 1.47，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 57,191 口。

