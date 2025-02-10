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水泥雙雄1月營收 台泥創同期高 亞泥台控持穩成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-10 17:46

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台泥1月營收創同期高。(鉅亨網資料照)

台泥 (1101-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收，雖然有農曆春節假期影響，但持續受惠土耳其 OYAK 及葡萄牙 Cimpor 的併購效益，月營收 122.13 億元，月減 26.17%、年增 68.74%，創同期新高。

土耳其 OYAK 及葡萄牙 Cimpor 1 月營收 49 億元，占台泥合併營收比重達約 40%；若從去年 3 月併入至今年 1 月來看，土葡兩家公司已貢獻台泥營收共 595 億元。


台泥子公司方面，和平電力比去年同期營收增加；台泥儲能因各儲能案場陸續併網發電參與國內電力交易平台，較同期有明顯增幅；達和航運積極汰舊換新，也逐漸嶄露成效，1 月租賃船運量增加，營收較去年同期翻倍。

亞泥 (1102-TW)1 月營收 58.77 億元，月減 17%、年減 9.4%，同樣受到遇到農曆年假期間工作天數減少影響，不過，就台控旗下子公司表現來看，亞東預拌月增、持平去年同期；遠龍不銹鋼、富民運輸、投資事業都繳出成長表現。

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