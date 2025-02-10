鴻海1月營收創同期次高 估Q1將優於過去5年平均水準
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-10 16:32
鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收 5386.66 億元，月減 17.74%、年增 3.16%，創歷年同期次高，其中，雲端網路產品受惠輝達(NVDIA)GB200 量產，繳出月、年均增的表現。
展望第一季，鴻海表示，雖然逐步進入傳統淡季，但能見度優於前月，因此，雖然去年第四季營收創下歷年單季新高，但預期本季的季節性表現仍將優於過去五年平均水準，且將較去年同期強勁成長。
鴻海 1 月四大產品類別表現相較前月，雲端網路產品類別受惠 AI 雲端產品拉貨動能強勁而有顯著成長；電腦終端、消費智能等產品類別則因農曆春節假期、工作天數較少而衰退，元件及其他產品同樣月減。
若與去年同期相比，鴻海表示，雲端網路產品類別受惠於 AI 雲端產品拉貨動能強勁，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠於主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，同樣強勁成長。
電腦終端產品類別約與去年同期持平，消費智能產品類別適逢農曆春節假期，工作天數較少，故呈現衰退。
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