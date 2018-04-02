【大昌投顧】盤前分析－台股上週緩步走升，國際股市持續動盪



◆盤勢分析

1. 台股上週緩步走升，雖然國際股市持續動盪，但指數似乎相對抗跌，不過買氣始終未能增溫，整理格局將持續，而週線以上漲 96.16 點作收。短線上月線趨勢向上，目前尚未站回，需快速回至支撐之上，對盤勢才較有利，但本周僅只有二個交易日，恐追價意願相對低迷，然而眾所矚目的中、美貿易戰，兩大國家股市何時止穩轉強，也是觀察重點。

2. 櫃買指數上週相對加權指數強勢，漲幅明顯擴大，但來至前高似乎賣壓浮現，不過整體仍站穩月線之上，因此維持先前看法不變，指數會在前高與月線間來回整理，中小型個股目前表現較為強勁，但漲跌仍分歧。

3. 金融指數並無太明顯方向，目前整體依舊較為弱勢，整理時間恐拉長。電子指數隨著美國科技股起伏，因此美國科技股止穩走升，相對電子股走勢有利，而上週強勢族群有被動元件、IC 設計、遊戲等。傳產類股則由生技、風力發電相關等表現較亮眼。

4. 被動元件族群第二季漲價再起，相關個股強勢上攻，但族群中漲跌分歧，似乎也有過熱的疑慮，產業前景目前仍是看好，不過漲多仍要留意拉回風險。

5. 生技族群上週依舊強勢，個股輪漲表現，落後補漲企圖明顯，加上農曆年後利多頻傳，帶動整體股價拉升，目前仍是多頭格局不變，惟此族群波動較大，考量操作風險，建議不宜追高。

