【統一證券】盤前分析－臨近清明假期，指數狹幅震盪，選股優於選市



◆盤勢分析

上周五美股因耶穌受難日休市，加上周六台股獨家開市，整日台股呈現低量狹幅震盪，本周三台股將迎接清明連假，預期本周仍將延續低量狹幅震盪行情。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國貿易代表辦公室最晚於 4/6 之前將提交對中國進口加徵關稅的商品清單，目前中美雙方仍未對協商細節表示進一步放緩的態度；且本周五美國將公布三月非農就業報告，聯準會主席鮑威爾也將發表談話，在政治及經濟層面具較多不確定因素下，將影響投資人的風險偏好，短期國際股市缺乏蓄勢上攻動能。

第二、中國官方公布 3 月製造業 PMI 為 51.5，優於市場預期的 50.7，並為連續 20 個月站於榮枯線之上；近期中國經濟數據在製造業、工業生產、固定資產投資、CPI 等均繳出優於市場預期之表現，雖可望成為陸股下檔的有力支撐，但本周陸股同樣臨近清明連假，加上中美貿易爭端前景未明，恐影響市場投資意願，短期走勢看法仍偏保守。

第三、技術面觀察。台股上周六由於獨家開市，整日於平盤附近狹幅震盪，量能顯著縮減，短中期均線糾結，且本周僅開市兩日，在貿易戰結果及非農數據出爐前，市場對行情預期仍呈觀望。

第四、上周六盤面觀察。離岸風電題材延續強勢格局，風力發電類股的上緯投控、中鋼構、永冠 - KY 再度連袂大漲超 8% 以上；比特幣上周最低下挫至 6651 美元後出現短線反彈，帶動挖礦概念股包括撼訊、青雲、麗臺、映泰漲幅皆超過 7.5%。

