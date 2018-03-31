功率晶片用導線架Q2漲幅15%至20%，順德、界霖受惠

【財訊快報／李純君報導】在供不應求的情況持續下，功率晶片用導線架目前接單已經滿到今年底，業者更已經釋出第二季將調漲報價，漲幅高達 15% 到 20% 的訊息，受惠台股，首推順德 (2351) 與界霖 (5285)。電動車、汽車電子、工控與物聯網趨勢崛起，功率模組(power module) 需求大增，國際功率模組與晶片供應商，包括英飛凌、安森美 (ON Semi)、德儀、威世(Vishay) 等出貨量穩健上揚，連帶不斷增加對封裝用導線架的採購量。



但近幾年來功率模組與晶片封裝用導線架的產能有減無增，去年就開始有供給告急的壓力，今年則更加嚴重，業者透露，今年是滿手接單，現在情況是客戶要下單，導線架廠生產不出來。



在供不應求的態勢下，加上今年產業前景晴空無雲，同時為了反映成本上漲，業界傳出，導線架廠順德已經對外釋出第二季要漲的消息，而預料界霖跟進的可能性甚高，單季功率晶片與模組封裝用導線架的漲幅將高達 15% 到 20%，而受惠於報價上揚與需求強勁，順德與界霖，今年營收至少逐季上揚到第三季無虞，而界霖又因有擴產效益，營收增長幅度可望更大，至於獲利端，兩家公司第二季以後的獲利成長也同樣可期。



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