【華冠投顧】5日線翻揚 區間震盪

◆ 華冠投顧 劉彥良 盤後分析

昨就扣抵值推算，預告 5 日線將翻揚短底成形，今天台股盤中勁揚逾 120 點，可惜受制 10 日線反壓，終場僅收漲 60 點，成交量 1148 億元，市場的觀望氣氛依舊濃厚。

明天台股獨家開盤，少了外資干預，主力要拉要殺都很省力，但對盤勢的影響性不大。而下周三開始進入清明連假，上半周或有賣壓，研判要等清明連假過後台股才會再次發動攻勢向上收復 11000。

風電股繼續狂飆，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構攻上漲停，甚至新兵 2013 新光鋼、5512 力麒也一樣亮燈。在經濟部公布遴選名單前，市場上的想像空間非常大，台灣得天獨厚擁有全球大多數的最佳風場，國際大廠紛紛前來搶食這塊大餅，等我們自己的技術和經驗發展起來，台廠不僅要賺政府的錢，未來更要賺全世界的錢。

繼 4137 麗豐 - KY 大漲逾 3 成後，同一天分享給投資朋友的另一檔業績成長、法人加持生技股 4736 泰博最近也加足馬力，今天再改寫波段新高至 119 元。這種內外資同心協力、又有實質獲利的股票最好操作，投資朋友不僅敢買、還敢買多、甚至敢抱，才真的賺得到大錢。

周三分享的獲利年增 50 倍小飆股－2509 全坤建，去年 EPS 僅 0.19 元，今年在 2 月售地、Q2 都更大案認列下，全年獲利至少 1 個股本。前波創高後拉回至月線附近，主力沒跑還繼續加碼，很明顯就是在籌碼手法，所以我們低檔卡位並且大方分享給所有的投資朋友。果然主力把浮額洗乾淨後，今天第 13 天轉折馬上就拉出漲停板，接下來要過前高經而易舉，至於要漲到哪就看主力的表現了。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估