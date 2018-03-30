【亞洲投顧】受美股大漲激勵，開高震盪，再度收復五日線、季線！

◆盤勢分析

今天台股受到美股大漲的激勵帶動下，今天開高走高但終場賣壓湧現，往下貫壓，不僅再度收復 10900 整數心理關卡，另也站上了五日線及季線之上，唯十日、月線挑戰失利，今日最高來到 10906 之後往下做下殺，所幸守住了 10900 整數心理關卡，而關鍵的季線再度攻下，以上漲跌 60 點作收，收了一根帶上影線的小紅 K，指數依然在十日線、月線之下，而今日震幅有 63 點之多，而目前五日線與月線呈現死亡交叉格局，上檔有十日線、月線壓力，而下檔有五日線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1146 億，與昨日相較相當，顯示投資人信心並無回復；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股漲多於跌，其中玻陶類股漲幅最高，達 2%，鋼鐵、通信網路漲幅也超過 1%，光電、其他電子、油電燃氣、半導體、化學、汽車、貿易百貨、其他類、電機機械、金融、紡纖、水泥、建材營造、食品、航運、資訊服務、電腦設備、電子通路、化學生醫、塑膠、橡膠、電器電纜等也均收紅。至於下跌類股則有生醫、造紙、觀光及電子零組件。電子權值今日表現強勁，台積電盤中漲幅均在 1-2% 之間，儘管尾盤漲幅收斂，但也帶動半導體股敦泰、聯發科、旺宏、聯電、強茂及同欣電等走揚。股王大立光全場也力守紅盤，帶動今國光、光燿科、聯一光、玉晶光等二線光學廠也走揚。鴻海因為今天將公布財報，市場預期可望交出亮眼成績單，買盤湧入尾盤漲幅雖然收斂，但仍順利站上 5 日線、10 日線及月線。風電概念股上緯拉出第 4 根漲停板帶動，激勵世紀鋼、永冠 - KY、新光鋼及中鋼構也同步亮燈漲停，中興電、亞力、東元、華城、台船等也均收紅。至於被動元件族群開高走低，早盤國巨一度創 567 元掛牌新高，也帶動美磊、奇力新、興勤、大毅、智寶、禾伸堂、華新科、聚鼎、立敦、凱美走高，不過高檔賣壓持續湧現，國巨尾盤漲幅收斂，僅小漲 2 元。風電概念股也強勢領漲，其中鋼構廠世紀鋼及中鋼構亮燈漲停，鑄件廠永冠 - KY、風電營運商上緯投控也均漲停，華城、亞力、台船、中興電漲幅也超過 4%。

劉良梅 老師

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