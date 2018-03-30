台股盤後－電子三雄領軍風電概念強攻 尾盤遇亂流 上漲60點收復季線

台股今 (30) 日受惠美股回神，亞股也同步反彈，電子三雄強勢領軍，台積電一度進逼 250 元大關，鴻海及大立光也齊步揚，風電概念股持續發威，上緯漲停，鋼構雙雄世紀鋼及中鋼構也強力吸金，指數最高來到 10969 點，不過尾盤遇賣壓湧現，終場上漲 60.3 點，以 10906.22 點作收，仍順利收復季線，成交值 1146.47 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則虎頭蛇尾，雖有鋼鐵股撐盤，但生技拉回整理，終場上漲 0.47 點，以 154.63 點作收，成交值 390.03 億元。

台股類股漲多於跌，其中玻陶類股漲幅最高，達 2%，鋼鐵、通信網路漲幅也超過 1%，光電、其他電子、油電燃氣、半導體、化學、汽車、貿易百貨、其他類、電機機械、金融、紡纖、水泥、建材營造、食品、航運、資訊服務、電腦設備、電子通路、化學生醫、塑膠、橡膠、電器電纜等也均收紅。至於下跌類股則有生醫、造紙、觀光及電子零組件。

電子權值今日表現強勁，台積電盤中漲幅均在 1-2% 之間，儘管尾盤漲幅收斂，但也帶動半導體股敦泰、聯發科、強茂、旺宏、聯電及同欣電等走揚。

股王大立光全場也力守紅盤，帶動光燿科、玉晶光、今國光、聯一光等二線光學廠也走揚。

鴻海因為今天將公布財報，市場預期可望交出亮眼成績單，買盤湧入尾盤漲幅雖然收斂，但仍順利站上 5 日線、10 日線及月線。

至於被動元件族群開高走低，早盤國巨一度創 567 元掛牌新高，也帶動興勤、大毅、美磊、奇力新、聚鼎、立敦、凱美、智寶、華新科、禾伸堂走高，不過高檔賣壓持續湧現，國巨尾盤漲幅收斂，僅小漲 2 元。

風電概念股上緯拉出第 4 根漲停板帶動，激勵永冠 - KY、世紀鋼、新光鋼及中鋼構也同步亮燈漲停，亞力、東元、中興電、華城、台船等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天在國際股市反彈帶動下強勢反攻，不過因為接近清明長假，加上季底結帳，賣盤在午盤過後陸續湧現，由於台股明日將獨家開盤，預估成交值將降到 300-400 億元，如果可以來到 500 億元左右，代表內資對於後勢仍持續偏多看待。