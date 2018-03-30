【華冠投顧】賴昇楷:長假效應放一旁 業績題材擺中間

昨天亞股一遍紅通通，大盤 - 19 點表現很遜色，昇楷請大家別擔心，因為從 "現貨低量下跌" 及 "期貨價差轉強" 可輕易看出是外資刻意壓低摩台結算價，今天沒了鹹豬手騷擾，加權指數早盤大漲 124 點站上所有均線，中場過後長假賣壓逐漸出籠漲幅收斂，但仍收漲 60 點。

今天大盤與 OTC 指數同步留長上影線，OTC 指數甚至放量並且弱於大盤，不過換過角度想就知道沒什麼好擔心，因為台股下週三開始連假休市，勢必會有長假賣壓出來攪局，加上市場陸續傳出「季底結帳」、「清明變盤」... 等保守看法也多少衝擊持股信心，在一堆負面因素環伺下，OTC 指數竟然拉高到接近今年最高點，讓所有害怕的、沒信心的、不敢續抱的籌碼通通獲利下車，內資大咖還真是佛心來著？當然不是。所以「內資沒落跑、多頭沒變心」的看法需要改變嗎？很明顯不用。事實上昨天盤後影音已經事先提醒近期指數震盪難免，重點是「多頭沒變心，業績股自有一片天」，可趁盤勢震盪測試出未來強勢股時領先搭上順風車。

近期無論大盤漲或跌，昇楷都強調：「被動元件沒走完、還有好戲唱」，今日再度群起而上，盤中族群三劍客 2327 國巨 + 9%、3026 禾伸堂 + 8%、2492 華新科 + 5.4% 全都創新高，後續看好「母雞帶小雞」，漲勢會往二線廠擴散，例如週二盤前 LINE@公開分享的電感廠《3236 千如》今天 + 4.3% 創收盤價新高 52.9，站在所有短中長期均線之上，上週五 (3/23) 點名國巨旗下電感電阻廠《2456 奇力新》可危機入市，昨日帶學員上車，今天 + 6.2% 創年後新高 110.5，獲利續抱中。此外，國巨集團旗下鋁質電容廠 5317 凱美、鋁質電容上游材料廠 6175 立敦(今天 + 6.20% 站上月線)、晶片電阻廠 2478 大毅及 3624 光頡、固態電容 6449 鈺邦等都可持續鎖定上車時機。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。