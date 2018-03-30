逾8成銀行今年聚焦數位化轉型 最擔心留才問題

安永今 (30) 日發布「2018 年全球銀行業展望」調查指出，全球 85% 銀行將數位化轉型列為今年工作重點，希望透過科技提高銀行效率、管理風險以利銀行持續發展，而數位化轉型的過程中，如何招募、培養和留住關鍵人才等議題，備受銀行業重視。

據安永調查顯示，近 6 成銀行估計，今年投資在金融科技的預算將增加超過 10%，而亞太區銀行近 6 成迫切數位化，並積極與 Fintech 業者尋求合作。安永認為，亞太區銀行了解數位化的迫切性，分別有 60% 的已開發市場和 57% 新興市場的銀行，希望在 2020 年達到數位化成熟。

安永聯合會計師事務所金融服務業主任會計師黃建澤表示，根據觀察，台灣已有不少金融業者加入「數位銀行」的行列，更有非金融業如通訊軟體業者希望切入數位網路銀行業務，不過，隨著銀行數位化程度提升，資訊與網路安全將更形重要。

調查顯示，近 9 成的銀行都將加強網路與數據安全，列為今年首要工作；逾 7 成銀行計劃，投資相關科技以減少網路安全威脅或強化自身競爭優勢。

黃建澤表示，銀行實施數位化轉型的同時，也渴求專業人才以支持更複雜的數位化工作，如何招募、培養和留住關鍵人才等議題也備受銀行業重視。

此外，台灣許多銀行正拓展其在東南亞國家業務版圖，也需要具備多國語言及管理特長的人才，目前市場仍供給不足，因此，台灣銀行業如何找到對的人才、訓練、落實管理，將是人資部門的一大挑戰。

安永聯合會計師事務所執行長傅文芳表示，銀行面對競爭日趨激烈的市場，銀行必須制定新的策略，走出過去依據監理法規導向的轉型，為將來創新和科技主導的商業環境做好準備。