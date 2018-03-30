風電遴選題材助攻高 永冠-KY亮燈漲停站回90元大關

離岸風電風場遴選送件今 (30) 日截止，鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 近期受惠風電遴選與政策題材，股價走勢強勁，繼昨 (29) 日強攻漲停價 86 元後，今日再度亮燈漲停，攀上去年 4 月以來新高價 94.6 元。

從基本面表現來看，永冠去年第 4 季在原物料上漲、中國生產成本增加，加上匯率等負面影響下，導致毛利率降低，拖累營運由盈轉虧，每股虧損 0.53 元，使全年每股純益收斂為 2.28 元。

永冠董事長暨總經理張賢銘表示，去年第 4 季至今年上半年為營運谷底，轉型效益可望從下半年起逐漸顯現，預期下半年新產品與新客戶加入下，將能重拾營運成長，2020 年後更可望快速發展，對未來 3 年至 5 年營運表現深具信心，

展望今年，針對能源類產品部分，張賢銘表示，陸域風電很難再有成長機會，永來將瞄準 6MW(百萬瓦) 以上的大型離岸風電產品，2 月也與西門子簽訂 MOU，雙方將合作建置本土產能，將利用台中廠開發大型鑄件，預計該廠將於今年申請建照、2020 年前投產，在台中廠投產前，將由中國鑄造廠負責風電產品的生產。

注塑機產品方面，張賢銘指出，電動車發展將會成為催生產品需求的動能，相關新能源汽車的投資，將提升對注塑機、壓鑄機、沖壓機與汽車模具工業等需求，在電動車未來商機可期的前提下，將帶動相關設備供貨需求，產業機械方面則會瞄準自動化趨勢，持續開發新客戶，他並表示，目前非能源類營收目標較去年成長 20%。

若投資人看好永冠後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：永冠永豐 77 購 02 (072439-TW)、永冠元大 77 購 01(072188-TW)、永冠元大 77 購 01(072188-TW) 等。

永冠 - KY 相關權證。資料來源：鉅亨網整理

除永冠 - KY 外，上緯今日股價也持續攻高，早盤直奔漲停價 128.5 元，創 2016 年 9 月以來新高；華城 (1519-TW) 也大漲 3%；世紀鋼 (9958-TW) 漲幅逾 5%；台船 (2208-TW) 大漲逾 4%；中興電 (1513-TW) 則是上漲逾 2%。