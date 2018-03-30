調查：中國基金經理未來三個月股票建議配比為70% 創一年半新低

路透最新月度調查顯示，中國基金經理對未來三個月股票的持倉建議配比大幅下降至70%，創一年半新低。近期中美貿易戰給國內經濟及資本市場帶來較大的不確定性，大部分基金調低股票倉位或調整投資組合。

本次共有八位基金經理參與調查，本月股票建議配比為70%，上月為76.3%；債券建議配比為8.8%，與上月持平；現金建議配比為21.3%，上月為15%。

「受中美貿易戰擔憂的影響，疊加金融監管以及去杠桿對經濟覆蘇的負面影響，市場對全年的經濟形勢和流動性開始擔憂。」華南一基金經理稱。

美國總統特朗普上周四簽署一份總統備忘錄，可能對最高達600億美元的中國進口商品征收關稅。中國對此回應，若美方執意要打貿易戰，中方將奉陪到底。中國股市上周五應聲大跌，本周大盤走勢仍偏弱。

另一位基金經理指出，「最近的不確定性蠻多的，中美貿易戰、美國加息等等。雖然中小盤股走勢挺強，但估值並不便宜，也難有持續性。」

本次調查中，基金經理對下個月的大類資產配置比例的看法較為均衡，除四位基金經理堅持不變觀點外，建議增加或減少股票配置的基金經理各有兩位。

有七位基金經理對未來三個月滬綜指點位做出預估，平均值為3,235.7點，明顯低於上月調查時的3,350點，但高於目前股指位置。

**成長股受追捧，周期股被冷落**

本月調查中，電子技術類股和消費股的平均建議配比繼續上升，而金融、地產類股及強周期類股的平均建議配比本月均有不同程度的回落。

有基金經理指出，受近期獨角獸和「四新」企業上市有望受扶持的消息影響，科技股等成長股板塊走勢顯強，投資「風口」已發生轉變。經歷前期的「踩踏」事件後，金融地產股的拋壓依舊較強，而中美貿易戰一旦開啟將影響國內大多制造業以及金融業，短期內應規避這些板塊。

本月，電子技術股的建議配比為16.3%，上月為15.9%；消費類股的平均建議配比由上月的28.1%上升至29.6%；金融類股的平均建議配比為15%，上月為18.8%。

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