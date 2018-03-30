發改委：消費保持平穩較快增長 成為經濟穩定運行的“壓艙石”

發改委30日發布《2017年中國居民消費發展報告》顯示，近年來，中國消費保持平穩較快增長，成為經濟穩定運行的“壓艙石”。

一是中國居民消費總體規模不斷擴大。2017年，社會消費品零售總額達到36.6萬億元，增長10.2%，2013至2017年社會消費品零售總額年均增長11.39%。網上零售額年均增長30%以上。全國居民人均消費支出為18322元，增長7.1%。

二是消費對經濟發展的基礎性作用顯著增強。2017年最終消費對經濟增長的貢獻率為58.8%，高出資本形成總額貢獻率26.7個百分點。消費率穩步攀升，2017年最終消費支出達到43.5萬億元，最終消費支出占國内生産總值的比重達到53.6%6，自2012年以來已連續6年占比超過50%。

三是消費升級步伐加快。2017年全國居民恩格爾系數為29.39%，進入了聯合國劃分的20%至30%的富足區間。服務消費占比不斷擴大，教育文化娛樂、醫療保健支出占居民消費支出的比重分别為11.4%6和7.9%，比上年提高0.2個和0.3個百分點。消費升級類商品的銷售增長較快，通訊器材、體育娛樂用品和化妝品類商品分别增長11.7%、15.6%和13.5%。

四是居民消費能力不斷提高。2017年，全國居民人均可支配收入25974元，實際增長7.3%，高于經濟增長速度，其中城鎮、農村居民人均可支配收入分别實際增長6.5%和7.3%，農村居民收入增速連續8年快于城鎮居民。

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