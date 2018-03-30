第一季全球市場盤點：股債美元比特幣皆慘澹，黃金原油笑春風

數位貨幣市場接連遭遇監管衝擊，緊接着貿易戰升級鬧得投資者人心惶惶，到了季末科技股慘跌又導致美股接連經歷雲霄飛車走勢，整個第一季迄今為止，只有黃金和原油成為贏家。

本周一，金價一度漲至 1355 美元 / 盎司，雖然隨後有所下行，但迄今為止，第一季仍實現將近 2% 的漲幅，而標普 500 指數已經美國 30 年期公債期貨當季均下跌。

除了黃金上漲以外，第一季原油也漲近 10%，為連續第三個季度上漲。不過雖然美元疲軟，白銀和銅第一季依然下跌。

從全球股市來看，MSCI 全球指數此前曾連漲七個季度，為 1997 年來最長連漲記錄，在當前季度這一記錄也已被打破。全球債市第一季也將出現 2016 年來首次下滑。

從美股來看，標普 500 指數已將此前保持了九個季度的漲勢打破，第一季的下跌為 2015 年第三季以來首次。道指連漲九個季度的趨勢也同樣被打斷，只有納指第一季繼續上漲，實現了連續第七個季度上漲，不過 3 月也是納指自 2016 年 1 季度以來的最差月度表現。

美股小盤股昨日曾保持連漲九個季度的趨勢，但隨後又跌了回來，整個第一季仍然下跌。FANG（Facebook、亞馬遜、奈飛以及谷歌）股票雖然在過去幾周慘遭屠戮，但紐交所 FANG + 指數第一季仍然上漲 8%，為連續第七個季度上漲。

銀行板塊在歐美市場都表現慘澹，其中歐洲銀行股出現連續第二個季度下跌，3 月的表現為 2016 年 6 月英國退歐公投以來最差；美國銀行股第一季也下跌，為 2016 年第一季以來首次，3 月的表現也是 2016 年 1 月以來最差。

在美股市場一個尤其值得注意的變化是，逢低買入的情況消失了，「聰明錢」正逃離市場。

股市波動性重新回歸，1 月恐慌指數 VIX 的漲幅為 2011 年 9 月以來最大，第一季也出現 2015 年以來首次連續兩個季度上漲。

在債市，歐洲垃圾債利差連續第二個季度擴大，第一季的表現也是 2015 年第三季以來最差。投資級債券的表現也沒有好到哪裡去，第一季歐洲投資級債券利差出現 2015 年第三季以來首次擴大，而 3 月利差擴大的程度為歐債危機以來最大。

美國垃圾債利差基本穩定，但是投資級債券利差在 2 月和 3 月持續擴大，其中 3 月的情況為 2016 年 1 月以來最差。

Libor-OIS 利差連續第二個季度擴大，第一季擴大的程度也是 2011 年第三季以來最大，創下 2009 年第一季以來最高水平。

第一季美公債市總體收益下滑，為 2016 年第四季以來首次。3 月為美公債市自 2017 年 8 月以來表現最好的月份，但是第一季各期限債券的殖利率都在上行。

在外界頻繁談論的美債殖利率曲線平坦化上，3 月也是 2011 年 9 月以來平坦化幅度最大的一個月份，其中 2 年期和 30 年期美債殖利率的差距已降至 2007 年 10 月以來最低。

風險平價基金去年每個季度都實現上漲，但是在今年第一季則出現下跌，其中 2 月的表現為 2016 年 11 月以來最差。

美元指數連續第五個季度下跌，持續時間為 2008 年 3 月以來最長，目前已跌至 2014 年 12 月以來最弱水平。在主要貨幣中，加元兌美元表現最差，日元表現最好。

整個數位貨幣市場第一季的表現是史上最差，其中比特幣第一季將近腰斬，已跌破 200 日行動均線。

『新聞來源／華爾街見聞』