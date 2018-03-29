中銀香港(02388-HK)2017年少賺44%至310.7億港元

中銀香港(02388-HK)公布，截至2017年12月31日止年度提取減值準備前淨經營收入487.69億港元，同比增長14.49%；公司股東應占溢利310.7億港元，同比減少44%；每股基本盈利2.6938港元；建議派發2017年末期股息每股港币0.758元。

公告稱，2017年股東應占溢利為港币310.70億元，其中持續經營業務股東應占溢利為港币284.81億元，按年上升15.9%；已終止經營業務股東應占溢利為港币25.89億元，主要是出售集友帶來的收益。平均股東權益回報率為13.18%。持續經營業務的平均股東權益回報率2為13.49%，按年上升1.30個百分點。平均總資産回報率為1.24%。持續經營業務的平均總資産回報率3為1.14%，按年上升0.01個百分點。

截至2017年12月31日，總資産為港币26,457.53億元，較2016年末上升12.4%；持續經營業務的平均股東權益回報率及持續經營業務的平均總資産回報率分别為13.49%及1.14%，較2016年均有所提升。資産負債結構優化，淨息差(調整後)較2016年上升5個基點至1.44%;淨利息收入和淨服務費及傭金收入分别較2016年上升33.4%和7.8%，其中證券經紀和基金分銷傭金收入表現突出，分别較2016年上升34.3%和34.0%。

總資本比率為20.39%。一級資本比率為16.52%，較2016年末下降1.17個百分點。

截至2017年末，客戶存款、貸款餘額分别為港币17,742.97億元和11,444.59億元，較2016年末分别增長16.5%和15.8%。新造按揭貸出金額創近年新高，安老按揭市占率穩居市場首位。

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