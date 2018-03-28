中國信託投信擴大版圖 總代理法盛投資管理基金3/31啟動

中國信託投信擴大業務發展，今 (28) 日宣布與法盛投資管理展開全面深耕台灣的總代理合作業務。中國信託投信董事長陳國世表示，中國信託投信總代理法盛系列基金的業務將於 3 月 31 日正式啟動。

談及新夥伴，陳國世說，法盛旗下擁有超過 26 個資產管理公司及投資品牌，橫跨歐、亞、美三大洲，各自擅長不同投資風格及資產類別，而美國投資雜誌《霸榮》(Barron's) 評選法盛為美國 2017 年主動式基金五年期最佳資產管理集團，顯示其管理能力備受客戶及專業機構肯定。

陳國世認為，中國信託與法盛的經營理念一致。中國信託投信自 2012 年加入中信金控版圖以來，積極耕耘，成果隨著時間逐一浮現，總管理資產規模快速成長，目前已超過 1000 億元；在投資績效上的表現也相當亮眼，中國信託台灣活力基金今年又再度拿下湯森路透台灣、金鑽等三座基金獎，難能可貴的是連續三年獲得相同獎項。

另外，中國信託投信在產品與服務上也透過差異化手法，積極推出共同基金、私募、全權委託，以及保單連結商品。

法盛投資管理亞太區執行長 Fabrice Chemouny 表示，法盛投資管理隸屬法國第二大金融集團 BPCE3，資產管理規模達 9978 億美元，為全球前二十大資產管理公司之一。亞太地區是法盛「2020 新次元（New Dimension）」計畫重要成長引擎。截至 2018 年 1 月止，亞太客戶之資產管理金額約 600 億美元，除了在亞太八大城市設立營運據點外，亦尋求收購、合資、策略聯盟機會，像是委由中國信託投信擔任總代理即為台灣 2020 新次元計畫的具體實踐。

法盛在台灣核備銷售有 Ostrum6、盧米斯賽勒斯資產管理（Loomis Sayles）及漢瑞斯資產管理（Harris Associates）共三系列、十二檔基金。