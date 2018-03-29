美中貿易戰引波動 亞股擁3大利多抗震

今年 3 月全球市場大震盪，回顧 3 月市場表現，以亞洲股市相對抗震。根據統計，MSCI 亞洲 (不含日本) 指數，3 月來跌 1.05%，優於 MSCI 拉美指數的 - 2.32%、MSCI 歐非中東指數的 - 3.24%。法人表示，亞洲在成長動能、貨幣走勢、通膨週期方面均成長，投資人宜逢震盪時介入。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲景氣扭轉過往 5 年陷入衰退的窘境，加上亞洲貨幣自去 (2017) 年起持續回升，成為吸引資金回補的主因之一，而目前亞洲通膨週期維持在溫和通膨環境，配合國際資金仍相對寬鬆，有助亞洲風險性資產表現。

根據統計，亞太 (不含日本) 企業在全球市值的占比，自 1999 年的 5%，已上升至 2017 年的 10%，淨利占比也自 1999 年的 3% 躍升至 2017 年的 27%，帶動不少亞洲龍頭企業晉升全球產業領航的要角。

隨著亞洲企業成長迅速崛起，就各產業來看，看好亞洲的半導體、智慧型手機供應鏈、互聯網、電子商務、金融科技、博奕等產業。

投資布局上，張致寧提醒，雖然近期中美貿易關稅保護問題暫緩，亞股也以大漲回應，但仍需留意貿易保護風險升高的問題，若有進一步較為不利的發展，可能衝擊市場投資信心，建議投資人若想降低波動風險，可透過股債兼具的方式參與市場。