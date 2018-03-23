美股迎來獨角獸：雲儲存公司Dropbox即將IPO 獲25倍超額認購

摘要：Dropbox 將於當地時間周五在那斯達克上市，其 IPO 價格將定在 21 美元每股，超出 18-20 美元發行區間上限，估值達到 82 億美元。紅杉資本再次成為大贏家，十年前種子輪投資如今價值 20 億美元。

美國股市即將迎來一個新的科技獨角獸。

雲儲存公司 Dropbox 將於當地時間周五在那斯達克上市，據多家媒體報導，其 IPO 價格將定在 21 美元每股，超出 18-20 美元這一發行價格區間的上限。

Dropbox 將發行 3600 萬股，按照 21 美元的價格，IPO 募資金額將達到 7.56 億美元，這將是去年閱後即焚應用 Snapchat 母公司 Snap IPO 以來最大規模的科技 IPO。按這一價格，其估值達到 82 億美元，較 2014 年上一輪融資的 100 億美元有所下滑。

Dropbox 最初的 IPO 定價區間為 16-18 美元，但是由於受到投資者熱捧，隨後將定價提升到 18-20 美元區間。據 CNBC 報導，知情人士透露，Dropbox 本次 IPO 獲得 25 倍超額認購。

Dropbox 成立於 2007 年，總部位於舊金山，主要業務是雲儲存服務，競爭對手包括谷歌、微軟和亞馬遜，最直接競爭對手則為業務最相似的 Box。

據一個月前 Dropbox 為 IPO 而披露的資訊，其註冊用戶總數達到 5 億；2017 年實現 11.1 億美元營收，年增率增長 31%；2017 年凈虧損 1.1 億，虧損幅度較 2016 年的 2.1 億縮小近一半。

隨著 Dropbox 上市，紅杉資本再次成為科技股投資的大贏家。在 Dropbox 成立之初，紅杉參與了其 120 萬美元的種子輪融資，成為僅次於 Dropbox CEO 的第二大股東。據彭博報導，目前紅杉所持股份價值 20 億美元。

與 Snap 一樣，Dropbox 也將使用多個股票類別，為管理層提供更多控制權。其中每個 A 類股只有 1 票投票權，每個 B 類股代表 10 票投票權。Dropbox 創始人及紅杉資本持有的 B 類股將佔 98% 的投票權，A 僅有 2% 的投票權。此外還有 C 類股，這類股份沒有投票權。

Dropbox 在那斯達克上市交易的股票代碼為 DBX。

『新聞來源／華爾街見聞』