亞馬遜市值蒸發530億美元 成為FAANG中的最大輸家

《Axios》報導指出，美國總統川普打算在稅收部份緊盯亞馬遜，電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 周三股價下跌超過 4%，取代臉書 (FB-US) 成為「FAANG」中最大的輸家，市值蒸發高達 530 億美元。

FAANG 一直被認為是美股表現突出的股票，但最近出現了脫鉤情況，亞馬遜股價在週三一度重挫 7.4％，但 Stifel Nicolaus＆Co. 的分析師指出，股價大跌為買入機會，稍微拉回頹勢，收盤下跌 4.4％至每股 1431.42 美元。

亞馬遜股價日線走勢圖

而今年表現亮眼的 Netflix(NFLX-US) 為 FAANG 股票中損失第二大的，該公司因新節目 The Mechanism 在巴西釀成風波，不滿的民眾在推特發起刪除 Netflix 活動 (#DeleteNetflix)，股價周三下滑 4.96%。

Netflix 股價日線走勢圖

臉書因未阻止劍橋分析不當使用 5000 萬用戶資料，造成使用者反感，但該公司宣布將重新設計隱私權選項，股價在周三稍有起色，小漲 0.5%。

Robert W. Baird＆Co. 的機構股票銷售交易員和董事總經理 Michael Antonelli 表示：「Netflix 和亞馬遜還沒真正體驗到臉書遭拋售時的情況，臉書得到的『流感』正在傳染給別人。」

Axios 的報告指出，美國總統川普認為，亞馬遜對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。但白宮的新聞秘書 Sarah Huckabee Sanders 在周三的簡報中否認此消息，指出川普政府目前沒有針對亞馬遜做任何政策的改變。

不管最後有沒有這樣實施，這不是川普第一次把矛頭指向零售業。川普曾在去年 12 月 29 日在推特指責亞馬遜，指該公司付給美國郵局的運費很低，並曾稱亞馬遜違反反壟斷法。

而整體美股表現疲弱，納斯達克 100 指數下跌 1.1％，可能將創下 2016 年 1 月以來最大的單月虧損，S&P 500 指數周三早上在漲跌之間震盪，最終以下跌 0.3％至 2605 點收盤。

WallachBeth Capital LLC 的資深策略師 Ilya Feygin 表示，S&P 500 指數是否能守住 2600 點關卡是「現在最需要關注的事情，如果它守住，那麼一切都會反彈回來，包括現在表現堪憂的科技股。」