川普要對亞馬遜開刀了嗎？白宮搖頭 但國會和法院恐幫上一把

美國新聞網站《Axios》周三（28 日）報導，美國總統川普想要「追」網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）（AMZN-US）與其稅務待遇。目前尚不清楚川普總統意欲為何，但他的政府兩大部門可能會幫他採取行動解決問題。

川普長期以來均主張，與實體零售商比較，亞馬遜獲得不公平的稅務待遇，《Axios》報導引述消息人士指出，川普「迷戀」亞馬遜，想要「追」該公司，並稱亞馬遜「殺死了購物中心和實體商店。」週三報導後，亞馬遜股價收跌 4.4%，亦即股東價值蒸發 310 億美元。

《Axios》是 2017 年初在美國上線的新媒體，關注政治、科技、商業、醫療和傳媒。其報導結合專業內容與碎片化形式，引起美國媒體行業的關注。曾有媒體形容：「這是一次 Twitter 和 The Economist 的完美結合。」

同日，白宮新聞秘書 Sarah Huckabee Sanders 否認白宮對亞馬遜有任何立即性計畫的傳聞，「我們沒有宣布任何消息，對亞馬遜也沒有具體政策要推行。」

但川普對亞馬遜的立場早已明確，川普最近幾年的推特發文中就曾主張應該改變亞馬遜購物的課稅方式，爭議在於第三方亞馬遜賣家是否應該課予國家銷售稅。

去年，亞馬遜在美國直接販售給消費者的商品開始繳納銷售稅，但零售業者主張，對第三方賣家的政策會讓亞馬遜獲得不公平的優勢。

今年 2 月，美國財政部長 Steven Mnuchin 向眾議院的稅務委員會表示，川普總統「強力認為」政府應該允許網路購物項目課徵銷售稅。國會有權力課徵稅項，但目前尚不清楚財政部是否會採取針對亞馬遜的行動，然而就算川普團隊自身沒有明確行動，他們也可以鼓勵國會通過立法。

反對者認為，這只是將成本轉嫁給消費者，共和黨眾議員 Kristi Noem 就表示反對，但她也同意「海外線上零售業者正積極利用此稅務漏洞，使他們擁有比本地業者更具競爭力的優勢。國會應以深思熟慮的方式解決這個問題，為小企業主提供符合現行法律所需的工具，保護本地業者免受嚴峻的海外審計，並且保證公平競爭。」

除了國會是川普幫手以外，最高法院也可能幫上一把。今年稍早，最高法院已同意聽取關於絡銷售稅的論點。該案件起源於南達科他州 (South Dakota) 的一條法律，該法將課徵網路銷售稅，以及該州對網路零售業如 Wayfair 和 Overstock.com. 的訴訟。

最高法院 1992 年曾判定，各州不得對郵購目錄公司收取銷售稅，除非該公司在某州有實體存在，但南達科他州和其他幾個州認為，到了亞馬遜時代，一切應該有變化了。

最高法院預計今年四月聆聽雙方說法，並於 6 月底之前做出判決。

亞馬遜拒絕發表評論。

川普也曾在推特上多次針對亞馬遜發難，例如去年 8 月指稱亞馬遜對納稅的零售業者造成嚴重損害，全美各地都因此受害，許多人因而失業。（下圖）

又曾批評華爾街日報是「亞馬遜華爾街日報」，亞馬遜的執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 擁有華爾街日報。川普曾稱他們有假新聞，「衰敗的紐時和亞馬遜華爾街日報都很難看，因為他們所有新聞或意見，就算是正面的，也都很差勁。」