分析員﹕上演三萬點攻防戰

美國股市目前仍未回穩，三大指數再度低收，惟港股在美預託證券(ADR)卻普遍上揚，市場人士相信今日大市會在三萬點付近拉鋸。

道瓊斯指數收市報23848點，跌9點或0.04%，標準普爾指數收市報2605點，跌7點或0.3%，納斯達克指數則失守7000點，收市報6949點，跌59點或0.9%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7044點，升44點或0.6%，德國DAX指數收市報11940點，跌30點或0.3%，法國CAC指數收市報5130點，升14點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)普遍上揚，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報74.91元，較本港收市價高出1.2%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.84元，較本港收市價高1.3%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報71.64元，較本港收市價高0.5%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.55元，較本港收市價低0.6%。

昨日收市時原預期今日大市會失守三萬點，按ADR走勢相信今早大市應會高開，又日本股市亦錄得逾200點升幅，所以今早不宜對大市看法太淡，當然亦不可以太樂觀。反而是邊將手上的非核心持倉沽出，再邊考慮是否要增加現金比重以迎接連續4日的長假期。今日仍然是保守態度應戰，不要急於出手。至於再遭管理層減持的騰訊控股(00700-HK)，可以先留意是否成功守在405元，才考慮是否再低撈。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市會在三萬點附近拉鋸，又建議投資者在三萬點以下才考慮入市。

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