國務院确定深化增值稅改革措施 進一步減輕稅負

3月28日召開的國務院常務會議确定，深化增值稅改革的措施，進一步減輕市場主體稅負;決定設立國家融資擔保基金，推動緩解小微企業和“三農”等融資難題;聽取國務院機構改革進展情況匯報，确保機構重置、職能調整按時到位;讨論通過《國務院工作規則(修訂草案)》。

會議指出，過去五年通過實施營改增累計減稅2.1萬億元。按照黨中央、國務院部署，為進一步完善稅制，支持制造業、小微企業等實體經濟發展，持續為市場主體減負，會議決定，從2018年5月1日起，一是將制造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農産品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%，預計全年可減稅2400億元。二是統一增值稅小規模納稅人标準。將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額标準由50萬元和80萬元上調至500萬元，并在一定期限内允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人，讓更多企業享受按較低征收率計稅的優惠。三是對裝備制造等先進制造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期内未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。實施上述三項措施，全年將減輕市場主體稅負超過4000億元，内外資企業都將同等受益。

按照《政府工作報告》關于擴展普惠金融業務、更好服務實體經濟的部署，會議決定，由中央財政發起、聯合有意願的金融機構共同設立國家融資擔保基金，首期募資不低于600億元，采取股權投資、再擔保等形式支持各省(區、市)開展融資擔保業務，帶動各方資金扶持小微企業、“三農”和創業創新。同時，強化社會信用體系建設。基金按照“政府支持、市場運作、保本微利、管控風險”的原則，以市場化方式決策、經營。初步測算，今後三年基金累計可支持相關擔保貸款5000億元左右，約占現有全國融資擔保業務的1/4，着力緩解小微企業、“三農”等普惠領域融資難、融資貴，支持發展戰略性新興産業。

會議指出，國務院機構改革是國務院今年的一件大事。國務院已成立專項協調小組，有關工作正積極穩妥推進。會議要求，要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，把深化機構改革同“放管服”結合起來，着力轉變和優化政府職能。堅持權責一緻，做到日常管理盡責到位、應對突發事件相互補位，形成工作合力，決不允許出現管理“死角”，确保國務院機構改革與經濟社會發展工作平穩有序、協同推進，确保完成全年發展主要目标任務。

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