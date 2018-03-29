【大慶證券】投顧盤前－外資賣壓再起  中小型股為多頭焦點



◆盤勢分析

美股四大指數昨日維持弱勢格局，持續反應包括貿易戰以及科技股弱勢的議題，雖然道瓊指數盤中一度上漲逾百點以上過仍不敵市場調節賣壓，終場仍以小跌作收，而科技股短線更是賣壓重心，亞馬遜因川普言論導致短線股價大跌 4% 以上，此外，蘋果因高盛調降目標價走弱，甚至特斯拉更持續破底大跌 7.6%，其他科技股包括最具前景的 3D 感測也重跌，LUMENTUM 收盤大跌 6.33%、奧地利微電子更是大跌 9.56%、IQE 也下跌 4.94%，從短線上科技股的表現來看，代表目前市場賣壓持續。從技術面來看，目前美股四大指數面臨短線重跌後反彈無力的窘境，依但此一趨勢延續，2 月初的低點恐將被測試，對於國際股市來說，短線無疑壓力沉重。

在美股四大指數前日聯袂重挫的影響下，亞股昨日全數開低走低，當中日、韓、陸以及港股跌幅都超過 1.3% 以上，由於近期美股表現相對不穩定，因此造成亞股短線較大的壓力，當中原因除了美、中貿易戰議題外，最大的原因就在於全球股市波段漲幅已大，因此市場情緒容易出現較為激烈的變化，在波動率放大下，導致近期常常出現暴漲暴跌的走勢，所幸，從亞幣走勢來看並未出現明顯貶值現象，這也代表外資沒有立即大幅從亞股撤出，短線還是觀望，因此，在美股回穩前，研判亞股還是會維持目前激烈的上下波動趨勢。

台股昨日隨美股走低，指數開低收盤跌破季線，也回補了週二的向上跳空缺口，由於缺口一日就回補，這也代表短線上盤勢仍不穩定，從技術面來看，大盤仍有回測半年線壓力，而外資期貨減碼 3800 口，期貨未平倉淨多單為 4.3 萬口，現貨賣超 94 億元，外資短線對於台股仍是比較偏向觀望與調節，在外資沒有大幅翻多前，研判指數維持整理態勢不變。而 OTC 指數相對強勢，相較大盤的跌幅 1.1%，OTC 僅小跌 0.5%，代表中小型股為盤面主流架式不變，不過因為目前中小型股多與大盤逆勢，操作上的難度也越來越高。以盤面來看，強勢族群包括生技、網通、遊戲、電競等，而記憶體、3D 感測、電動車等遭逢利空轉弱，生技短線多檔指標股再創波段高點，主流地位明確，在生技股未集體重挫前研判中小型股輪動態勢未變。由於目前年報陸續公布，部分個股反應配股配息為選股的一大方向，此外，盤面震盪加劇，操作應避免過度追高，以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低的類股操作為主。

