【統一證券】盤前分析－美科技股走勢疲弱、延續震盪走勢



◆盤勢分析

中美貿易戰煙硝味仍濃厚，隨著川普可能對中國動用國際緊急經濟權力法，國際貿易局勢恐將再度動盪；強勢新台幣匯率不利於國內產品出口，短線技術面偏弱壓抑台股近期表現、呈現震盪走勢。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，中美貿易戰一波未平一波又起，由於美國總統川普已將此戰役拉高至國安層級，為遏止中國購買高敏感度先進技術如半導體和 5G 無線通信等，美國可能動用國際緊急經濟權力法，對中國施以新一波經濟制裁，此舉勢必再度引發中國採取報復性手段反擊，短期內貿易戰恐將難以平復。此外，歐元區 3 月消費者和企業信心指數連 3 個月下滑，由 2 月 114.2 滑落至 112.6，不僅不如市場預期，亦為 2017/9 以來最低點，加上歐元區 2 月企業借款增幅由 1 月 3.4% 降至 3.1%，顯示歐元區經濟成長動能已出現放緩跡象。

第二、國發會於 3/27 公布 2 月景氣綜合判斷分數為 24 分、較 1 月增加 4 分，景氣燈號由黃藍燈轉為綠燈，但值得留意的是領先指標已連續下跌 2 個月，且 2018 年 3 月新台幣匯率走升，較 2017 年同期升值逾 4%，將降低國內產品出口競爭力，加上美中貿易戰仍未止息，貿易摩擦外溢效應恐將不利台灣貿易成長動能，並壓抑台股近期表現。

第三、技術面觀察。台股近期波動幅度大，呈現大漲大跌走勢，昨日指數走跌回測 3/26-3/27 向上跳空缺口，雖然尚未完全回補，且中長期均線仍然上揚，但 5 日線、10 日線及 KD 指標均已下彎，預期短線將在季線上下震盪。

第四、昨日盤面觀察。美國重量級科技股適逢多事之秋，繼臉書爆發資料外洩後，UBER 於 3/18 發生死亡車禍案件，使 Nvidia 宣布暫停自駕車測試，Tesla 於 3/23 發生火燒車，導致後兩者昨日股價大跌逾 7%，並拖累國內相關概念股如台達電、和大、亞光、貿聯 - KY 等股價連袂走弱；蘋果 3/27 發表會亮點僅史上最便宜 iPad，並無令人驚豔之處，導致昨日蘋概股表現乏善可陳，台積電、大立光、鴻海、可成、欣興等表現疲軟；資金再度聚焦生技族群，百研、麗豐 - KY、達爾膚強勢漲停，亞獅康 - KY、科妍、聯合、佳醫等皆漲逾 3%。

