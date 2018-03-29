【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子三王走跌 台股失守季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 170 點至 10819 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 46.66 點，電子期逆價差擴至 - 2.69 點，金融期逆價差擴至 - 5.93 點。現貨部分，三大法人賣超 135.16 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5836 口至 3619 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3854 口至 43066 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3669 口至 9278 口。

美國週二傳出將限制中國對美國企業的投資，加上自駕車事故使 NVIDIA 與 Tesla 股價重挫，美股四大指數於尾盤跳水翻黑，Nasdaq 與費半跌幅更高達 3% 至 4% 附近，週三亞洲股市全面下跌，加權指數開低後相繼失守 10 日線與月線，雖多方試圖抵抗，但上檔賣壓沉重使多頭無功而返，盤面上電子三王台積電、鴻海、大立光均疲軟，盤勢呈弱勢走跌直至終場，終場加權指數下跌 121.13 點至 10865.66 點，成交量能 1147.62 億，較前一日縮減 165.72 億。技術面來看，週四黑 K 失守昨日收復的短天期與月季線，雖昨日多方缺口尚未完全回補，但 MACD 與 KD 等指標仍呈弱勢，近期國際股市震盪劇烈，未來中美雙方對貿易投資相關的政策互動，以及習金會的最新狀況，都有可能對國際股市造成較大影響，因此短線仍須觀望為宜。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.41 升至 1.48，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.38% 升至 14.74%，賣權平均隱含波動率由 19% 升至 20.92%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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