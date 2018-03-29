

◆盤勢分析

1. 週三晚間美科技股賣壓仍重，費城半導體下跌 2.12%，跌破半年線，其餘三大指數分別下跌 0.04% 到 0.85% 之間，目前美股四大指數皆已跌破半年線，但半年線仍然向上，預期將有反彈機會。

2. 台股受到美股重挫影響，週三以下跌 47 點開出，盤中亞洲盤持續弱勢，影響市場買氣，終場指數下跌 121.13 點，來到 10865.66 點，跌幅為 1.10%，成交量 1146.45 億元。

3. 台股技術面，週二回補空方缺口，週三受到美股下跌影響拉回，但低檔季線仍然有守，且多方缺口並未完全回補，顯示多方強度仍略強於空方；而以均線來看，短均線五日均線與十日均線死亡交叉，仍為壓力，但包括月線、季線、半年線與年線仍屬多方排列，中期多方趨勢並未破壞，但目前市場受到美股波動加劇影響，震盪激烈，操作上可偏多，但由於盤勢未穩，不宜追高，業績強勢股以及具備高股息殖利率股仍可逢回偏多。

4. 法人籌碼：三大法人合計賣超 135.14 億元；外資 - 83.89 億元、投信 - 7.06 億元、自營商 - 44.19 億元。

5. 電子類股指數低點逐漸墊高，指數仍在季線之上，中線多頭並未破壞，短線則受制於 10 日均線反壓，屬於整理型態; 盤面中，半導體族群以類比 IC、封測等表現較強，包括 6138 茂達、6435 大中；封測 2311 日月光收購 NXP 蘇州日光新半導體 40% 股權，股價轉強，2351 順德業績走強，股價站回五日均線之上；二極體則以 2481 強茂市場去年提列業外虧損，今年預估 EPS2.8 元，股價在族群中最為強勢；PCB 8155 博智去年獲利創新高，伺服器與工業電腦需求強勁，帶動股價走高；被動元件報價續漲，3026 禾伸堂、2327 國巨、6173 信昌電、2492 華新科等均線多頭排列，週三雖有回檔，但族群多方型態最為整齊；3D 感測需求強勁，3105 穩懋、6271 同欣電為雙指標；網通在美國擬限制中國 5G 投資下，受激勵包括 2485 兆赫、2314 台揚、3062 建漢等低檔走高，光學則以二線股如 3406 玉晶光去年 EPS 達到 10.5 元激勵股價走強。

6. 非電族群仍以生技表現最強，1786 科妍中國市場爆發，營收高速成長，股價沿五日均線盤堅，4137 麗豐 - KY 今年營運雙位數成長，股價漲停，4180 安成藥今年將有多款新藥上市，股價轉強；4737 華廣高配息帶動股價走高。

7. 高股息殖利率股近期表現亦屬強勢，包括 3040 遠見配息 9 元，殖利率 14.5%;8107 大億金茂配息 7 元，殖利率 13.5%;1463 強盛配息 3 元，殖利率 12.1%;3088 艾訊配息 5.53 元，殖利率 9.1%;8112 至上配息 2.84774 元，殖利率 9% 以及 5706 鳳凰配息 3 元，殖利率 8.3%;1611 中電配息 1 元，殖利率 9.47%，股價皆屬強勢; 另外高殖利率股像是 2409 友達配息 1.5 元，殖利率 11%，以及 2439 美律配息 16.442 元，殖利率 9.9%，亦可追蹤。

8.1216 統一去年處分上海星巴克、加上轉投資統一超、統一中控等，去年獲利達 398.45 億元，年成長 174.3%，EPS 達 7 元，配息 5.5 元，殖利率達 8.08%。

9. 勞退委外代操敲定，近日已決標一筆委外代操案，金額為 420 億元，由國內包括國泰、台新、復華等取得，每家各取得 60 億元代操基金。

