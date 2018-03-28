歐佩克與俄羅斯尋求10至20年石油合作

北京時間28日路透社稱，石油輸出國組織(歐佩克)與俄羅斯正緻力于達成一項長期協議，在石油供應限制方面開展合作，這可能會使主要石油出口國在未來許多年内擴大對世界石油供應的控制。

沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼周二對路透社表示，利雅得和莫斯科正考慮擴大石油限制聯盟，該聯盟始于2017年1月油價暴跌後。

薩勒曼表示：“我們正努力從一項逐年達成的協議轉變為一項10至20年的協議。”他還表示，目前已就大方向達成共識，但尚未就細節達成一緻。

2014年，國際原油價格從每桶100美元以上暴跌至2016年的30美元以下。當時歐佩克最大成員國沙特聯合了俄羅斯和其他産油國與歐佩克進行合作。

目前原油價格已回升至每桶70美元左右，但美國頁岩油産量的快速增長也限制了油價的上漲。

俄羅斯從未加入歐佩克，不過，在上世紀90年代上一輪全球石油供應過剩期間一直與歐佩克合作，但雙方之間長達10至20年的協議將是前所未有的。

沙特王儲還表示，沙特國有石油公司沙特阿美的IPO可能在今年底或明年初進行，具體將取決于市場環境。

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