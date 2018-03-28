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分析：「廣場協議」殷鑑 匯率手段非中國打貿易戰選項

短短2個交易日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率盤中雙雙升破6.25、6.24的重要關口。 (圖：AFP)
短短2個交易日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率盤中雙雙升破6.25、6.24的重要關口。 (圖：AFP)

短短 2 個交易日，在岸、離岸人民幣美元匯率盤中雙雙升破 6.25、6.24 的重要關口，在目前美國聯準會 (Fed) 剛剛升息、中美貿易爭端再起的敏感時點，市場猜測這或許是央行干預抬升人民幣匯率所致。但業內人士表示，當前並沒有中資銀行大筆買入人民幣的現象，市場情緒反轉推動人民幣匯率走高才是主要原因。

週一 (26 日) 下午，在岸 (CNY)、離岸 (CNH) 人民幣突然破位上行，漲幅一度超過 500 個基點；週二 (27 日) 人民幣延續漲勢，16:30 在岸收盤價報 6.2728，盤中曾突破 6.25 重要關口至 6.2418，創下「8·11 匯改」以來新高。

美元兌人民幣走勢">
美元人民幣走勢

分析認為，本輪人民幣的飆升還是美元指數的超預期疲軟所致。上週四 (22 日)，Fed 升息本應支撐美元指數走高，但由於年內升息次數不及市場預期，當日美元指數反而大跌 0.79%；隨後貿易摩擦加劇又引發市場恐慌情緒升溫，美元多頭進一步遭打壓。

本周，有媒體報導中美兩國已開始就貿易問題進行磋商，消息修正了前期反應過度的避險情緒，在美元指數跌破 89 的關鍵支撐位後，市場開始跟風買漲人民幣，進一步加速了本輪的人民幣升勢。

目前的市場環境下，中美貿易問題是否將通過匯率方式解決成為討論的重點之一。《證券時報》分析指出，日美貿易戰的前車之鑒表明，以匯率波動調整貿易順差無疑是不可取的，「廣場協定」無疑是日本資產泡沫形成的起因之一。

上世紀 80 年代，日本簽訂了「廣場協定」，為了減少日本對美國的貿易順差，日元美元大幅升值。「廣場協議」後，日本央行不得不採取寬鬆的貨幣政策，與此同時，日元升值又吸引了大量熱錢湧入日本，流動性氾濫抬升了資產價格，形成經濟泡沫，泡沫破滅後直接將日本帶入了「消失的 30 年」。

此外，從「廣場協定」的效果來看，日元升值後並沒有達到減少貿易順差的效果，日本對美國的貿易順差反而有所擴大，雙邊匯率的波動對貿易的實際影響有限。

從中國國內的情況來看，去年人民幣美元大幅升值，中國的出口卻表現強勁，主要得益於全球經濟的復甦回暖，人民幣對主要交易夥伴一籃子貨幣總體水準也保持穩定。

分析稱，本輪中美貿易摩擦雖然在短期內難言結束，但兩國應該不會重蹈日美貿易戰的覆轍，磋商過程中的迴旋餘地應該更大人民幣匯率的中長期走勢仍然取決於國內外的經濟基本面情況。
 

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