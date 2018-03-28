分析：「廣場協議」殷鑑 匯率手段非中國打貿易戰選項

短短 2 個交易日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率盤中雙雙升破 6.25、6.24 的重要關口，在目前美國聯準會 (Fed) 剛剛升息、中美貿易爭端再起的敏感時點，市場猜測這或許是央行干預抬升人民幣匯率所致。但業內人士表示，當前並沒有中資銀行大筆買入人民幣的現象，市場情緒反轉推動人民幣匯率走高才是主要原因。

週一 (26 日) 下午，在岸 (CNY)、離岸 (CNH) 人民幣突然破位上行，漲幅一度超過 500 個基點；週二 (27 日) 人民幣延續漲勢，16:30 在岸收盤價報 6.2728，盤中曾突破 6.25 重要關口至 6.2418，創下「8·11 匯改」以來新高。

美元兌人民幣走勢"> 美元兌人民幣走勢

分析認為，本輪人民幣的飆升還是美元指數的超預期疲軟所致。上週四 (22 日)，Fed 升息本應支撐美元指數走高，但由於年內升息次數不及市場預期，當日美元指數反而大跌 0.79%；隨後貿易摩擦加劇又引發市場恐慌情緒升溫，美元多頭進一步遭打壓。

本周，有媒體報導中美兩國已開始就貿易問題進行磋商，消息修正了前期反應過度的避險情緒，在美元指數跌破 89 的關鍵支撐位後，市場開始跟風買漲人民幣，進一步加速了本輪的人民幣升勢。

目前的市場環境下，中美貿易問題是否將通過匯率方式解決成為討論的重點之一。《證券時報》分析指出，日美貿易戰的前車之鑒表明，以匯率波動調整貿易順差無疑是不可取的，「廣場協定」無疑是日本資產泡沫形成的起因之一。

上世紀 80 年代，日本簽訂了「廣場協定」，為了減少日本對美國的貿易順差，日元對美元大幅升值。「廣場協議」後，日本央行不得不採取寬鬆的貨幣政策，與此同時，日元升值又吸引了大量熱錢湧入日本，流動性氾濫抬升了資產價格，形成經濟泡沫，泡沫破滅後直接將日本帶入了「消失的 30 年」。

此外，從「廣場協定」的效果來看，日元升值後並沒有達到減少貿易順差的效果，日本對美國的貿易順差反而有所擴大，雙邊匯率的波動對貿易的實際影響有限。

從中國國內的情況來看，去年人民幣對美元大幅升值，中國的出口卻表現強勁，主要得益於全球經濟的復甦回暖，人民幣對主要交易夥伴一籃子貨幣總體水準也保持穩定。

分析稱，本輪中美貿易摩擦雖然在短期內難言結束，但兩國應該不會重蹈日美貿易戰的覆轍，磋商過程中的迴旋餘地應該更大，人民幣匯率的中長期走勢仍然取決於國內外的經濟基本面情況。

