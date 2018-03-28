分析師：中美開始貿易磋商 人民幣難一口氣衝至6.2水平

中美貿易爭端引發人民幣兌美元匯率大幅波動。昨 (27) 日人民幣兌美元中間價大升 377 個基點或 0.60%，升幅為「8．11」匯改以來新高；離岸人民幣一度升至 6.2361。午後在岸人民幣一度升破 6.25 元引發恐慌，導致市場大幅波動，之後由於歐元先揚後抑和英鎊大幅下挫，提振美元指數回歸 89 上方，人民幣隨後亦回吐部分漲幅。市場預計，人民幣兌美元依然會向上升方向運行，短線有望挑戰 6.20 關口。

人民幣兌美元中間價連升兩個交易日，昨天更大升 377 個基點或 0.60%，報 6.2816；在岸人民幣 (CNY) 兌美元即期成交官方下午 4 點 30 分收盤價報 6.2728，較上日漲 0.19% 或 121 個基點；但到了傍晚 5 點 09 分報 6.281，在岸人民幣兌美元基本持平。傍晚 5 點 13 分，離岸人民幣 (CNH) 兌美元下跌 0.23%，報 6.2682 元，在岸與離岸人民幣價差報 128 基點。

美元兌人民幣走勢"> 美元兌人民幣走勢

外匯交易員稱，中間價大漲並無意外，即期匯價繼續追隨美元指數波動；午後人民幣上行並升破 6.25 元關口，市場恐慌導致美元多頭停損，人民幣衝高後回吐部分漲幅。隨着人民幣突破前期波動區間，短線有望挑戰 6.2 元關口阻力位。

交易員指，中美貿易戰擔憂緩解，助力風險偏好回升，美指借勢回落，人民幣匯率更多是受間接影響。後續美元走向仍是判斷人民幣走向的關鍵。有中資行交易員表示，人民幣短期大概率還是偏向逐漸升值方向運行，因為美指表現偏弱。

香港《文匯報》引述交銀金研中心首席金融分析師鄂永健表示，「中美已開始就貿易問題進行磋商」消息可在一定程度上紓緩市場緊張情緒。另外，德國央行關於「歐央行升息」的言論，以及英國央行或於今年 5 月升息的預期，已令歐元和英鎊開始對美元升值，進而帶動美元指數開始下跌。

美元指數走勢

中金公司首席經濟學家梁紅指出，中國經濟增長的韌性，及相對弱勢的美元，或對未來人民幣匯率及中國外匯儲備構成有效支撐，預計今年中國資本流動大體保持平衡，甚至出現溫和的淨流入。全年看人民幣兌一籃子貨幣有望保持大體穩定，但兌美元或有所升值。

恒生首席經濟師薛俊昇對《星島日報》表示，人民幣匯價近日受美元走勢所主導，由於美國財政赤字龐大，市場預期美國政府或需要增發國債，令美元受壓，預期美匯短期在 87 至 89 水平間上落。不過，他預期人民幣難以直接衝高至 6.2 水平，維持人民幣今年底見 6.3 至 6.4 兌 1 美元預測。