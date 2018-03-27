分析：龐大外儲＋3000億美元貿易順差 人民幣還有得升

美國財政部長梅努欽上周向國務院副總理劉鶴去信，希望就中國開放市場進行討論，並考慮到北京談判，紓解連日貿易戰的陰霾，美元走勢轉弱，人民幣昨 (26) 日升破 6.3 水平，港元兌人民幣更一度跌破 80 大關。分析認為，人民幣短期走勢視乎貿易戰進行，不過在貿易盈利支持下，長線將繼續上升。

人民銀行昨公布人民幣中間價報 6.3193，較上個交易日上升 79 點子。在岸人民幣 (CNY) 早盤在 6.313 水平相對平穩，早上梅努欽願意訪華的消息發布後，下午進入歐洲時段人民幣急升 150 點，傍晚最高見 6.2718。截至晚上 9 時，在岸人民幣報 6.2801，升 359 點子；離岸人民幣 (CNH) 報 6.2725，升 409 點子。

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港元兌人民幣亦隨美元下滑，下午最低下穿見 79.92，截至晚上 9 時港匯報 80.0，下跌 467 點子。

人民幣走勢"> 港元兌人民幣走勢

港元兌美元繼續在觸及 7.85 弱方兌換保證邊緣前徘徊，最低曾見 6.8464；至於港元拆款利率連升第 3 日，其中隔夜拆款利率升約 0.1%，至 0.19821%，與房貸利率相關的 1 個月拆款利率升至 0.88429%，較上周五 (23 日) 升 0.0225%。

港元拆款利率連升第 3 日。 (圖：香港財資市場公會)

交易員表示，人民幣昨突破 6.3 關口後，明顯帶動市場看升人民幣的情緒突然升溫；連同歐元上升、美匯下跌，都推動人民幣的升勢。美元指數報 89.27 點，跌 17 點子。

此外，香港《明報》引述上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，早前市場看空人民幣，在 6.3 附近部署美元多倉，不過人民幣升穿 6.3，令不少盤在 6.3 至 6.27 水平停蝕，加速了跌勢。

iBEST Finance 高級副總裁盧楚仁認為，即使貿易戰不能打響，中國對美國有大額順差達 3000 億美元，加上龐大的外匯儲備，對比美國出現財政赤字，相信人民幣還會有一定升值空間。

《星島日報》報導，儘管美國聯準會 (Fed) 上周議息後維持循序漸進升息的路向，但其後總統川普簽署針對中國貿易逆差的關稅措施，引發貿易戰疑慮，拖累美匯上周錄得 1 個月最大的 0.9% 單周跌幅；芝加哥期貨交易委員會的數據顯示，美元空倉數目升見 1 年新高。