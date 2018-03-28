萬科稱中國長租公寓業務有利可圖 惟難指望賺大錢

路透社報導，在中國政府政策推動下，近年中國發展商紛紛加入開發長租公寓的行列。中國大型房地產企業萬科週二表示，待相關政策解決並創造環境之後，相信長租公寓是個有利可圖的事業，但指望靠此業務大賺一筆並不實際。萬科可算是中國最早進入租賃住房市場的開發商，從 2007 年起萬科即開始布局。該公司目前已整合形成了集中式長租公寓品牌「泊寓」，去年底已進軍 29 個一線及二線城市，累計獲取房間數超過 10 萬間，累計開業超過 3 萬間。公司並表示，計畫 2018 年新取得 10 萬間以上長租公寓，新開業 5 萬間以上。



萬科主席在業績發布會上說道：「現在看來，長租公寓要賺很多錢很難，甚至是說，長租公寓本來就也不應該賺很多錢。因為商品房不能解決當前住有所居的問題，所以要租購並存，我們是希望賺長錢、賺慢錢、賺穩定的錢。現在很多方面來看，政府在各方面都支持長租公寓。」



此外，萬科先後在 2015 年及 2016 年，於香港標得兩塊分別位於屯門及深水埗的政府土地後，雖然其後公司仍有參與招標，但至今未再標得新的土地。



萬科首席運營官張旭表示，香港的土地太貴，而近期的一些土地交易也比較貴，公司出價比較審慎，因而沒有標得土地。至於公司 2014 年向金朝陽 (878 HK) 購入的灣仔聯發街項目，也因土地短缺而決定轉售為租。



據萬科週二所公布年報顯示，去年淨利年增 33.4%，達 280.5 億元人民幣；房地產業務結算毛利率為 25.8%，較 2016 年提高 6 個百分點，因一批在市場回暖期銷售、盈利情況相對較好的建案在期內結算。



萬科 H 股 (2202 HK) 週二收漲 4.78%，報 33.95 港元，其 A 股則上揚 2.27%，報 31.02 元人民幣。



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