中國褐皮書報告顯示第一季度經濟強勁 之後將轉趨平靜

彭博社報導指出，根據中國褐皮書報告，中國這個全球第二大經濟體在第一季度表現堅挺，各地區的表現「驚人一致」，但很多地區可能失去動力。CBB 總裁 Leland Miller 和首席經濟專家 Derek Scissors 在報告中表示，製造業和服務業以強勁銷售引領成長，但房地產和大宗商品領域有所放緩，這兩個舊經濟引擎過熱風險最高。



CBB International 的調查顯示，就業成長率依然接近歷史最高水準。「招聘停止加速，但就業形勢良好。」CBB 的這份報告與聯準會褐皮書一樣收集匯總訪談信息。



Miller 和 Scissors 寫道，需要大量的扭曲才能導致第一季度經濟不景氣，更棘手的問題是今後一年的成長動力。他們補充說，兩年令人驚訝的製造業表現不會持續下去，而服務業可能會在第一季度的出色之後走軟。整個經濟的下一站為「平靜」。



全國人大本月設定 2018 年成長目標為 6.5% 左右，沒有再像去年那樣談及「在實際工作中爭取更好結果」。彭博調查的經濟學家預測也是 6.5%。中國去年經濟成長 6.9%，是 2010 年以來首次加速。



中國褐皮書在 12 月份表示，經濟數據給 2018 年敲警鐘，中國決策層在 10 月份中共十九大會議召開後推動經濟成長的熱情減弱。CBB 稱，第四季度已經顯示出向較低增速轉變的一些跡象。



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