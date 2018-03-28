中國聯通採用威睿GenieATM 打造全網DDoS安全防禦

台灣台北 2018 年 3 月 28 日電 / 美通社 / -- 近日，中國聯合網絡通信集團有限公司（以下簡稱「中國聯通」）在全國骨幹網部署了威睿科技 GenieATM，構建聯通網內最大的 DDoS 防禦系統。這項部署，不但提供中國聯通全國骨幹網的 DDoS 安全防護，也為中國聯通的網路客户提供了全面的 DDoS 防禦能力。擁有超過 7 千 7 百萬個寬頻用戶及 2 億 8 千 7 百萬個行動電話用戶，中國聯通做為中國最大的電信網路運營商之一，始終致力於為用戶提供卓越的網路品質和安全的連網服務。隨著網路頻寬的不斷提速，越來越多的端點設備連網 (IoT)，以及駭客攻擊技巧的不斷演進，DDoS 攻擊變得更為普遍且帶來網路安全上的嚴峻考驗。為了有效防護 DDoS 安全威脅，中國聯通決定採用威睿科技的 GenieATM 解決方案，打造一個能覆蓋全網、支援巨大流量的即時 DDoS 攻擊檢測防禦雲。



因此，在中國聯通 2017 年的全國骨幹網提速擴容計畫中，中國聯通決定在其全國骨幹網中部署了超過 100 台的 GenieATM 系統，以打造一個電信等級的 DDoS 防禦系統。這次的部署，GenieATM 支援中國聯通骨幹網中數百台的路由器流量資訊，能分析並檢測數十 Tera bps 的巨大流量，達成 Tbps 等級的攻擊流量清洗能力，同時提供用戶自服務的門戶介面 (self-service portal)，讓用戶能隨時瞭解其網路流量行為和攻擊防護成效。這項部署不僅提供中國聯通全網的 DDoS 安全防護，也讓中國聯通能提供安全加值服務給他的各行業用戶。以此次部署涵蓋的網路規模之廣、監控分析的流量之巨、以及其檢測及清洗的攻擊數量之大，中國聯通建構了全球最大規模的 DDoS 安全防禦雲系統之一。



中國聯通網路安全業務營運中心技術負責人魯總監表示：「隨著網路攻擊形態的不斷演進，中國聯通網一直十分重視網路安全的議題。這次透過 GenieATM 系統的採用，威睿協助中國聯通站在一個最佳的立足點上去防護我們的網路運營，同時提供聯通用戶最大效益的安全服務。展望未來，我們樂見與威睿科技有更多的合作機會，打造最尖端的網路流量智能及安全防護系統。」



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