【統一證券】盤前分析－貿易戰減緩並非落幕，持續震盪格局



◆盤勢分析

美中貿易戰仍為市場最大焦點，在美國財長努欽釋出樂觀消息後，貿易戰逐步和緩，全球股市醞釀反彈，金融市場可望轉危為安，也帶動台股收復所有均線，指數再度挑戰貿易戰前的 11000 點，對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份—持續關注美中貿易戰，美國財長及白宮貿易顧問皆表示，美中已展開協商，且中國也將讓步，大幅增加對美國的半導體、汽車等商品採購，有效減緩雙方貿易差距，但目前仍為雙方談判期，且川普仍未釋出和緩言論，貿易戰並未落幕，仍為近期市場最大變數，美股持續大幅震盪格局。

第二、國發會公佈二月份景氣燈號，判斷分數為 24 分，較上月之 20 分，增加 4 分，燈號由黃藍燈轉呈綠燈；領先指標雖微幅下跌二個月，但同時指標仍持續上升，顯示國內景氣仍處溫和成長中。構成項目中，工業生產指數由藍燈轉呈綠燈，分數增加 2 分；海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃紅燈，製造業銷售量指數由黃藍燈轉為綠燈，經濟穩定成長有助台股後續表現。

第三、技術面觀察。台股指數在大漲近 150 點下，再度站上所有均線，並化解月線即將下彎的風險，指數區間再度回到 10950-11120 點前波整理平台，幾乎補上 3/23 日跳空缺口，買盤強勁，此外，台股自 3/22 至今大幅震盪下，成交量能並未放大，籌碼穩定，月線應為短線最大支撐，指數將於月線上下震盪。

第四、盤面觀察。大型股台積電隨大盤反彈強勁，被動元件在漲價及獲利優異題材下，再度成為主流，其中信昌電、華新科、國巨皆為領漲類股，後續二線被動元件股可望補漲。環球晶及穩懋因外資出具買進報告，股價強勢表現，其他個股利多皆有表現，如科納 - KY(4984)被美國上市公司 II-VI 以 52.6 元併購，股價漲停；離岸風力發電題材爆發，包括上緯投控、華城 (1519) 等；短期盤面焦點生技股景岳、寶齡、亞獅康 - KY、佰研等續強。

