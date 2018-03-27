【華冠投顧】03/27（二）大人們歸隊，讓大盤出現島狀反轉強攻，收復所有均線！

◆盤勢分析

昨日中美雙方高層尋求真正的解決方案，避免造成全球性的經濟風暴，因此美股道瓊大漲 669 點，費半大漲 4.25%。今早台股大人們立馬歸隊，拉抬權值股，使大盤 K 現出現島狀反轉，強勢跳空向上，直接填補上週五的向下跳空缺口。半導體族群領軍如 2408 南亞科、2330 台積電、2303 聯電、2311 日月光漲幅領先，其他 2474 可成、2308 台達電、2301 光寶科、2317 鴻海、2882 國泰金、2912 統一超、2412 中華電等重量級權值股也一起狂拉，收盤大漲 146 點，收復所有均線。

※強弱勢族群

當資金轉移到權值股，中小股攻漲停力道相對就不強，今日漲停家數 22 家比過去幾天都少。今日最強的股票是 4984 科納 - KY（被外資收購）、6161 捷波（現金減資 30%）、3708 上緯投控，其他盤中轉強創高個股有 2481 強茂、2208 台船、1519 華城、2020 美亞、2337 旺宏。

弱勢股有 3452 益通（虧損減資）、1526 日馳、2489 瑞軒，2455 全新、3374 精材。另外前陣子漲多的 4972 湯石、5281 大峽 KY、4180 安成藥、1786 科妍盤中轉弱開高走低收最低…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

