【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

傳川普政府要啟動國際緊急經濟權力法，限制中國投資美國敏感技術的產業，預估為半導體、5G 等。美股在電子股走弱下又再度大跌，亞股今天自然也是綠油油，目前港日韓下挫逾 1%，台灣和上海則下跌 0.85% 左右。

昨天台股勁揚補空方缺口，不過 KD 和 MACD 並沒有因此翻多，所以盤勢還是會持續震盪，一切都要等中美貿易協商有明確的結果後，才能消弭市場的不確定性。

蘋果發表新款低價 iPad，最大賣點在於支援 apple pencil，有望帶起 apple pencil 銷量，相關概念股為 2367 燿華 (硬板)、3037 欣興 (軟板)、3376 新日興 (金屬機構件)、2324 仁寶 (組裝)、6121 新普 (電池)、3042 晶技 (石英元件)。

經濟部風電廠商遴選將在 4 月下旬進行，國內外各廠商積極簽署 MOU 準備搶食這塊大餅。近期帶頭大哥為 3708 上緯投控，今天再度改寫波段新高，其他像是 1589 永冠、1519 華城、1609 大亞、2208 台船、2013 中鋼構、9958 世紀鋼等等也有機會向上。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估