美債市場的「為國接盤」：周一拍賣結果好於預期

摘要：周一美國財政部再發「天量」美債，成交規模略好於此前市場的悲觀預期。在貿易戰一觸即發的背景下，有人接盤，無疑是美債市場的一個好消息。

美國時間 3 月 26 日，美國財政部拍賣成交了 1260 億美元的美債。其中，3 個月、6 個月和 2 年期的美債成交規模分別達到 510 億美元、450 億美元和 300 億美元。

本次發行可以說是「波瀾不驚」，但略好於此前市場對美債需求量的悲觀預期。

其中，2 年期美債成交規模為 300 億美元，超過了 2 月份的 280 億元，創 2014 年以來新高。成交的最高殖利率達 2.310%，超過 2 月份的 2.256%，刷新了 2008 年以來的記錄。

除此之外，本次拍賣認購倍數從 2 月份的 2.72 反彈到 2.91，高於 6 個月以來的平均水平。儘管間接買盤從 46.5% 下降至 44.5%，直接買盤則達到 14.1%，高於 2 月份的 13.4%。這顯示美國國內對於美債的需求有所回暖。交易商從中獲取 41.3% 收益，高於過去 6 個月平均水平 37.9%。

（圖片來自 Zerohedge）

美國財政部本周共計劃發行的美債達 2940 億美元，創下記錄最高水平，在貿易戰一觸即發的背景下，這一「天量」規模無疑是對美債市場的一次考驗。對照這一目標，本次成交的規模 1260 億美元也意味著完成了近一半題量。

而比平穩發行本身更重要之處在於，市場傳遞了一種信號：有人肯接盤。

今年初美債市場遇冷，十年期美債殖利率一度達到 2.957%，距離 3% 的「紅線」僅一步之遙。彭博社甚至曾發布以「金融危機以來債券交易者從未如此逃避美債拍賣」為標題的報導。

野村證券美國固定收益首席策略師 George Goncalves 稱，根據聯準會數據研判後，海外央行正穩步向美債市場回歸，美債購買量正逐漸超過去年。

（圖片來自野村證券）

下圖截至美國財政部國際資本流動報告，展示了 2017 年 1 月至 2018 年 1 月主要國家地區美債持倉規模變化（單位為 10 億美元）。

『新聞來源／華爾街見聞』