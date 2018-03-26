崔天凱暗示減買美債 交易員：債市恐爆拆倉潮

中美貿易戰升級，打擊全球股市，上周五 (23 日) 美股 3 大指數都大跌，其中道指跌 425 點，較 1 月底高位已累跌逾一成，技術上進入中型調整。美股疲弱表現也拖累在美國上市的港股預託證券 (ADR) 跌穿 3 萬點。中國駐美大使崔天凱暗示，中國不排除減少買美債，以回應美國對中國產品開徵關稅，市場料消息會對全球股債市場造成衝擊，或引致市場出現大量拆倉盤。

崔天凱接受彭博訪問時，未正面回應會否減少購買美債，但稱會考慮所有選項來回應美國行動。適逢美國本周將標售 300 億美元的 2 年期國債，規模是 4 年來最大，崔天凱的言論可能令美債殖利率進一步上升，美國的融資成本長遠亦會增加。現時中國是美國最大海外債權人，持美債高達 1.17 兆美元，佔海外持有美債約 2 成。

消息令美股及 ADR 均告下跌，按跌幅比例，預計今 (26) 日港股需低開近 400 點，並且跌穿 3 萬點大關。債券交易員指出，若果中國拋售美債，美債殖利率將會上升，不單對美元造成升值壓力，也增加融資成本，不利於全球資金流動，也可能令停泊在亞洲的資金，拆倉套現回流美國，可以說拋售美債對雙方都有害。

美公債殖利率 10 年

香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，港股自踏入 3 月以來，都是一個「反覆上落、整固待變」的格局，這個格局演變到最終，只會是大升或大跌的結局，很明顯，大市這次選擇了向下突破。他指出，業績期已過去，港股的支撐動力減弱，加上美國包括升息及貿易戰等消息紛紛出台，自然拖累港股表現。

目前港股仍處跌勢，由於最大的不明朗因素是貿易戰，這因素並不能在短期內淡化，市場亦暫時缺乏新的利好消息，他估計，資金入市態度保守，恒指有機會下探 29129 至 29852 點這個區間。他呼籲投資者目前不要冒進，縱使出現小幅反彈，但也只是減碼的時機，如果市場出現恐慌拋售時，更是撿便宜的機會。技術上，恒指的重要支持位在 28000 點。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬指出，美國在上周四 (22 日) 公佈對華的貿易措施後，當地的 VIX 指數單日大漲逾 3 成，美股重挫，避險資產如美債、日元和黃金等走高，都顯示投資者對後市轉趨保守。

對於「股王」騰訊 (0700-HK) 被大股東減持時，碰上大跌市，涂國彬說，騰訊已跌穿 10 日、20 日、50 日及 100 日線，技術上不排除會跌破 400 港元支撐，建議投資人不要急著博反彈，短期以保守為主，靜觀其變。

恒指方面，他指需要關注 3 月 5 日的 29852 點低位能否守得住，若一旦失守，後市恐怕要下探年內低位，即 2 月 9 日的 29129 點，由於期指本周結算，且只得 4 個交易日，大市要反彈恐怕不容易。後市除跟進貿易戰，也要留意中資銀行股業績。

本周有多項重要經濟數據，包括美國周三 (28 日) 公布去年第 4 季的經濟增幅，市場預期有 2.7% 升幅，英倫銀行周二 (27 日) 公布金融委員會的政策會議記錄，周 3 國際能源機構公布原油存貨量，周五 (30 日) 為耶穌受難日，國際股市大部分休市。

內房龍頭股恒大 (3333-HK) 及中國海外 (0688-HK) 今日公布去年業績，農行 (1288-HK)，工行(1398-HK) 及郵儲銀行 (1658-HK) 周二公布業績，建行則於周三公布業績，中行 (3988-HK) 及中銀 (2388-HK) 則於周四壓陣出成績表。

《星島日報》援引耀才證券研究部總監植耀輝表示，本周整體需要視乎美國及中國在貿易戰中的舉動而定，對本周市況看法略淡，恒指在 29500 點未必有撐，預期在低位中徘徊。本周中資股業績若理想，或對大市有小小支撐，相信內銀業績亦沒有驚喜，整體而言本周市況較為反覆。