美債殖利率跌破50天移動平均線 重回美債牛市？

社群媒體公司以及科技股的動盪，推使 10 年期美債殖利率在 27 日下跌 8 個基點，收於 2.7734％，是自 12 月中旬以來，首次殖利率收在 50 天移動平均線 2.8% 以下。僅管宣布重回美債牛市還太早，但科技股大跌對美債的影響值得關注。

美債交易員正在觀察，今年的美債殖利率會不會重複 2017 年的殖利率回落走勢，去年 2 月份，10 年美債殖利率 一度攀升至 2.9537%，當市場認為殖利率將突破 3% 時，它失去上揚的動力，主要原因為通膨未達預期以及美國總統川普的財政政策。

10 年期美債殖利率跌破 50 天移動平均線 2.8%

而今年導致殖利率停止攀升原因，可能為科技股走低，FANG 代表的 4 大公司：Facebook(FB-US) 大跌 5%、亞馬遜 (AMZN-US) 下修 4%、Netflix(NFLX-US) 重挫 6%、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 失血 4.5%。

此外，市場對美國國債的空頭部位顯示出，可能美債會出現振盪。截至上週，對沖基金和其他大型投機商在 10 年期美債的淨空單接近一年以來最高點，像跌破移動平均線這樣的事件，可能會改變投資動能，投資者必須想辦法避免進一步損失。

BMO 資本市場策略師 3 月 15 日時表示，他們認為 10 年期美債殖利率和 30 年期美債殖利率已觸擊 2018 年高點，當時的 10 年期美債殖利率為 2.81%，而策略師認為，它將滑落至 2.752% 左右。

10 年期美債殖利率不是唯一出現重新定價的歐元兌美元上漲 5 個基點至 0.07%，隔夜指數掉期 (Overnight Indexed Swaps) 預期，今年兩次聯準會再度升息次數不會超過兩次。