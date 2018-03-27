【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

投資人信心漸回溫，距 11000 整數關卡僅一步之遙!

今天台股跳空開高，開盤直接站上 10900 整數心理關卡，也是今日的最低點，隨及往上做拉升，十點以後指數在平盤附近做震盪，而尾盤收在今日最高 10986，距 11000 整數關卡僅一步之遙，收了一根實體中紅 K，以大漲 146 點作收，並攻克五日線、十日線、月線、季線之上，而今日震幅有 85 點之多，而目前五日線與十日均線雖然呈現死亡交叉格局，但下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線、年線等重要均線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1296 億，與昨日相較有溫和的成長，顯示投資人信心逐漸回籠；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股類股僅光電及橡膠收黑，上漲類股中以電子零組件類股漲幅最高，達 2.6%，半導體、汽車漲幅也均超過 2%，玻陶、電器電纜、造紙、化學、其他電子、電機機械、水泥、其他類漲幅也均超過 1%，航運、鋼鐵、塑膠、建材營造、油電燃氣、通信網路、金融、化學生醫、電腦設備、食品、資訊服務、貿易百貨、紡纖、觀光、電子通路等也均收紅。

由於美中貿易戰戰鼓稍歇，電子權值股重新主導盤勢，其中台積電穩步走高，終場以最高點 251 元作收，也站上月線；台積電回穩也帶動半導體類股走揚，敦南、強貿、旺宏亮燈漲停，虹揚 - KY、茂矽、威盛、華東、光罩、創意、立積、矽力 - KY、南亞科等也漲逾 3%。

另外股后大戰也演出另一齣戲碼，IC 設計廠信驊以 874 元擠下精華的 866 元，躍居股后。

鴻海也守穩 90 元整數關卡，繼續緩步上漲，帶動正達、京鼎、訊芯 - KY、乙盛 - KY、廣宇、臻鼎 - KY、榮創、GIS-KY、建漢也漲逾 1%。

台塑集團也由南亞科帶頭漲，包括台塑、南亞、台化、台塑化等四寶也同步走揚。

生技股今日雖是強勢族群，終場僅有亞獅康 - KY 漲停作收，族群漲教昨天收斂，寶齡富錦、益安、佰研、景岳、微邦、展旺、聯生藥、柏登、安成生技、醣聯也漲逾 3%。

被動元件也續強，信昌電大漲逾 9%，國巨重新站上 500 元大關，佳邦、禾伸堂、凱美、大毅、光頡、九豪、華新科等也漲逾 1%。