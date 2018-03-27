【豐銀投顧】弱勢非空 強勢非多

◆盤勢分析

今天台股在美國股市強反彈的激勵之下，帶量向上跳空回補了 3/23 的貿易大戰缺口，從技術面上來說是個非常好的現象，至少現在台股從技術面來說就沒有疑慮，不過，考慮到接下來本週要進行的摩台結算，再加上今天權值股將士用命，把指數推升到封閉缺口來看，拉高結算幾乎已經定調，摩台結算轉倉後，通常短線上會出現指數修正的風險，只是幅度就不會太大，簡單來說，今天台股是利用消息面的利多把指數向上推升，還得觀察 2-3 個交易日，能止穩甚至續攻，則台股才真的能說是脫離險境。

另外，從美股來看，即便昨晚美股強漲超過 600 點，還是沒能夠收復 3/22 的空方缺口，甚至回頭檢視 2/5-2/7 的美股，也同樣是在重挫千點之後反彈 8 百點以上，在短線上也沒能夠止穩，甚至到 2/9 還再次見到重挫，這才真的拉出止跌下影線，正式見低，筆者想說的是：幾天之內股價指數的漲跌全都是消息主導，不是挺理性，最好再多觀察個 2-3 個交易日，或甚至是回補空方缺口，才能說這次的貿易戰是烏龍一場，否則，最好別輕易認為貿易戰就此結束，萬一到中國和談的梅努欽又被開除，那… 和談之事？甚至中國採取備戰不開戰的公開態度，也是因為掌握了美國的死穴，美國要縮減貿易逆差千億，OK！但是我中國就沒有錢再借還給你美國，讓你可以去基礎建設、創造工作機會以及去期中選舉了！想到這：筆者認為，雖然美國利用弱勢美元跟貿易大戰要脅金主，但只要金主收傘，甚至反手調節公債持倉，殖利率飆升、資金成本變高，任美國是孫悟空也逃不出如來佛的手掌！

貿易大戰中國不會是輸家，反而可能會利用貿易趁勢崛起，本週一中國石油期貨正式掛牌，宣告著未來石油人民幣的時代可能到來，中國能掌握石油訂價權，幾乎等同於可以在世界上跟美國平起平坐，人民幣未來的地位可能跟美元相當，中國真的會打輸嗎？也許是利用貿易戰來個聲東擊西的策略，這場戰爭背後的意涵可能並非只有表面的貿易順逆差的問題，而是能與美國兩宮垂簾的大好機會！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

