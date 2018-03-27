【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 持續看好唷。



今日美股全面大漲，台股跟隨美股氣勢，開盤跳空重返月線之上，終場指數上漲 146 點，收在 10986 點，成交量為 1296 億元。

重點持股報告。

(1589 永冠 - KY) 今天股價創波段新高，老師也順勢帶領會員獲利賣出一半持股，持續維持 ( 買賣賺 ) 的節奏。

(1609 大亞、6411 晶焱) 今日強勢股，盤中股價一度亮燈漲停板唷。

(2337 旺宏) 早盤帶領會員買回，結果股價很配合的又開始發動囉，尾盤也順利的鎖住漲停板，太棒了，又是現買現賺唷。

(6141 柏承) 我們的木白伯在大漲了 ( 58% ) 之後，今天股價稍做休息，不過近期融券大增，這都會成為未來的買盤，股價依舊看好唷。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1589 永冠 - KY、1609 大亞、6411 晶焱、2337 旺宏。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)